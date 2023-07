Hitze in Griechenland ist vorbei - Brände erneut aufgeflammt

Athen - Kein Ende der Brände in Griechenland. Im Südosten der Ferieninsel Rhodos flammten am Mittwochabend erneut an mehreren Stellen Brände wieder auf, von denen die Behörden geglaubt hatten, sie seien gelöscht, berichteten Reporter griechischer Medien. "Es wird wieder ein schwieriger Tag für Rhodos", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsrundfunk. Dies gelte auch für die nächsten Tage. Touristen seien nicht in Gefahr.

Gewessler geht von Klimaschutzgesetz noch vor Wahl aus

Innsbruck/Wien - Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist davon überzeugt, das Klimaschutzgesetz noch vor der Nationalratswahl in der türkis-grünen Koalition unter Dach und Fach zu bringen. "Ich bleibe dran mit dem fixen Ziel, dass wir das noch diese Legislaturperiode beschließen", kündigte Gewessler gegenüber der APA am Rande einer Pressewanderung in Innsbruck an. Es sei jedoch ein "Bohren dicker Bretter", räumte sie ein.

Russland überzieht Westen der Ukraine mit Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat den Westen der Ukraine mit einer neuen Angriffswelle überzogen. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, sagte am Mittwoch im Fernsehen, dass Raketen in das Gebiet Chmelnyzkyj geflogen seien, wo sich auch ein Militärflughafen befindet. Bis zum Abend wurden den Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge insgesamt 36 Marschflugkörper abgefangen - darunter auch Geschosse über den Gebieten Kiew, Charkiw und Dnipro.

Afrika-Gipfel: Putin will über Getreidelieferungen sprechen

Moskau - Russland will bei seinem zweiten Afrika-Gipfel, der an diesem Donnerstag in St. Petersburg beginnt, die Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch russische Lieferungen von Getreide und Dünger in afrikanische Länder, nachdem Moskau das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt hatte.

Alle Wale nach Massenstrandung in Australien tot

Perth - Traurige Nachrichten aus Westaustralien: Nach der Massenstrandung von fast 100 Grindwalen am Cheynes Beach östlich der Stadt Albany sind alle Tiere tot. 50 Meeressäuger waren bereits in der Nacht zum Mittwoch verendet. Einsatzkräften und freiwilligen Helfern war es später unter größten Mühen gelungen, 45 überlebende Wale wieder ins Meer zu transportieren.

Putsch im Niger: Soldaten verkünden Machtübernahme der Armee

Niamey - Im westafrikanischen Land Niger haben Soldaten im Fernsehen die Machtübernahme der Armee verkündet. Die Institutionen der siebenten Republik seien aufgelöst, die Luft- und Landesgrenzen geschlossen und es herrsche eine landesweite Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr (Ortszeit), sagte Oberst Amadou Abdramane am späten Mittwochabend im nationalen Fernsehsender RTN.

Salzburger Festspiele werden offiziell eröffnet

Salzburg - Die 103. Salzburger Festspiele werden am Donnerstag um 11.00 Uhr in der Felsenreitschule in der Stadt Salzburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Zahlreiche Prominente aus der Politik werden als Ehrengäste erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Am Abend geht die Premiere der Mozart-Oper "Le nozze di Figaro" über die Bühne.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red