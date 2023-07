Salzburger Festspiele werden offiziell eröffnet

Salzburg - Die 103. Salzburger Festspiele werden am Donnerstag um 11.00 Uhr in der Felsenreitschule in der Stadt Salzburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Zahlreiche Prominente aus der Politik werden als Ehrengäste erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Am Abend geht die Premiere der Mozart-Oper "Le nozze di Figaro" über die Bühne.

Sieben Tote durch Taifun "Doksuri" auf den Philippinen

Peking/Manila - Der Taifun "Doksuri" hat auf den Philippinen schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Mindestens sieben Menschen seien ums Leben gekommen, teilten Katastrophenschutz und Polizei am Donnerstag mit. Mehr als 26.000 Menschen waren vor allem im Norden des Inselstaates auf der Flucht.

Welser soll 13-Jährige auf Spielplatz missbraucht haben

Wels - Ein 40-Jähriger soll auf einem Kinderspielplatz und in einem angrenzenden Wald im Bezirk Wels-Land eine 13-Jährige, mit der er sich über eine Dating-Plattform verabredet hatte, sexuell missbraucht haben. Das Mädchen vertraute sich seinen Eltern an, die die Polizei informierten. Die Ermittler forschten den Mann aus. Als er festgenommen wurde, hatte er bereits ein Hotelzimmer für weitere Taten angemietet, berichtete die Polizei.

Putsch im Niger: Soldaten verkünden Machtübernahme der Armee

Niamey - Im westafrikanischen Land Niger haben Soldaten im Fernsehen die Machtübernahme der Armee verkündet. Die Institutionen der siebenten Republik seien aufgelöst, die Luft- und Landesgrenzen geschlossen und es herrsche eine landesweite Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr (Ortszeit), sagte Oberst Amadou Abdramane am späten Mittwochabend im nationalen Fernsehsender RTN.

Afrika-Gipfel: Putin will über Getreidelieferungen sprechen

Moskau - Russland will bei seinem zweiten Afrika-Gipfel, der an diesem Donnerstag in St. Petersburg beginnt, die Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch russische Lieferungen von Getreide und Dünger in afrikanische Länder, nachdem Moskau das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt hatte.

Russland griff Hafenanlagen in Odessa an

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Donnerstag erneut Hafenanlagen in der Region Odessa beschossen. Es seien Raketen auf die Anlagen abgefeuert worden, teilt Oleh Kiper, der Gouverneur der im Süden der Ukraine gelegenen Region, mit. Ein Wachmann sei getötet worden. Zudem sei ein Frachtterminal beschädigt worden.

Gewessler geht von Klimaschutzgesetz noch vor Wahl aus

Innsbruck/Wien - Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist davon überzeugt, das Klimaschutzgesetz noch vor der Nationalratswahl in der türkis-grünen Koalition unter Dach und Fach zu bringen. "Ich bleibe dran mit dem fixen Ziel, dass wir das noch diese Legislaturperiode beschließen", kündigte Gewessler gegenüber der APA am Rande einer Pressewanderung in Innsbruck an. Es sei jedoch ein "Bohren dicker Bretter", räumte sie ein.

Neue große Brände in Mittelgriechenland ausgebrochen

Athen - Nach wochenlanger Trockenheit sind in Mittelgriechenland zahlreiche Brände ausgebrochen, die nach Angaben der Regionalverwaltung außer Kontrolle geraten sind. Die Flammen haben sogar die Vororte der großen griechischen Hafenstadt Volos erreicht, wie der staatliche Rundfunk (ERT) am Donnerstag berichtete. Zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Starke Winde fachen die Flammen an, hieß es. Die große Hitzewelle in Griechenland neigt sich indes ihrem Ende zu.

