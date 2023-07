Salzburger Festspiele werden offiziell eröffnet

Salzburg - Die 103. Salzburger Festspiele werden am Donnerstag um 11.00 Uhr in der Felsenreitschule in der Stadt Salzburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Zahlreiche Prominente aus der Politik werden als Ehrengäste erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Am Abend geht die Premiere der Mozart-Oper "Le nozze di Figaro" über die Bühne.

Kritik aus Wirtschaft und ÖVP wegen Energiekostenzuschuss

Wien - Der noch ausstehende Energiekostenzuschuss 2 für Betriebe sorgt für zunehmende Ungeduld innerhalb der Wirtschaft und der ÖVP. Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer (WKÖ), Karlheinz Kopf, spricht am Donnerstag in einem Statement von Verzögerungen, die "absolut unverständlich" seien. Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erhöht den Druck auf die Bundesregierung und fordert gegenüber der APA "mehr Tempo" und ein Ende der "Endlosverhandlungen".

Nigers gestürzter Präsident ruft zu Kampf für Demokratie auf

Niamey - Im Niger hat der vom Militär abgesetzte Präsident Mohamed Bazoum die Bevölkerung aufgerufen, die Errungenschaften der Demokratie zu retten. Dafür würden die Menschen, die die Demokratie lieben, sorgen, schrieb er am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Am Mittwoch hatte die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der Armee, Präsident Bazoum in der Hauptstadt Niamey festgesetzt und den Zugang zum Präsidentenpalast und mehreren Ministerien gesperrt.

Gewessler geht von Klimaschutzgesetz noch vor Wahl aus

Innsbruck/Wien - Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist davon überzeugt, das Klimaschutzgesetz noch vor der Nationalratswahl in der türkis-grünen Koalition unter Dach und Fach zu bringen. "Ich bleibe dran mit dem fixen Ziel, dass wir das noch diese Legislaturperiode beschließen", kündigte Gewessler gegenüber der APA am Rande einer Pressewanderung in Innsbruck an. Es sei jedoch ein "Bohren dicker Bretter", räumte sie ein.

New York Times: Bisher wichtigster ukrainischer Vorstoß

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die ukrainischen Streitkräfte haben laut "New York Times" ihren bislang wichtigsten Vorstoß gegen die russischen Invasoren begonnen. Daran seien im Südosten des Landes Tausende teils vom Westen ausgebildete und ausgerüstete Soldaten beteiligt, berichtete die US-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf zwei Pentagon-Beamte. Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Donnerstag erneut Hafenanlagen in der Region Odessa beschossen.

Sieben Tote durch Taifun "Doksuri" auf den Philippinen

Peking/Manila - Der Taifun "Doksuri" hat auf den Philippinen schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Mindestens sieben Menschen seien ums Leben gekommen, teilten Katastrophenschutz und Polizei am Donnerstag mit. Mehr als 26.000 Menschen waren vor allem im Norden des Inselstaates auf der Flucht.

Palästinenser: 14-Jähriger von israelischen Soldaten getötet

Ramallah/Jerusalem/Tel Aviv - Israelische Soldaten haben nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen einen 14-Jährigen im besetzten Westjordanland erschossen. Der Jugendliche sei durch einen Schuss in den Kopf tödlich verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium der Nacht auf Donnerstag mit. Nach Angaben des israelischen Militärs war es während einer Razzia zu Ausschreitungen gekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red