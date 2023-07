New York Times: Bisher wichtigster ukrainischer Vorstoß

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die ukrainischen Streitkräfte haben laut "New York Times" ihren bisher wichtigsten Vorstoß gegen die russischen Invasoren begonnen. Daran seien im Südosten des Landes Tausende teils vom Westen ausgebildete und ausgerüstete Soldaten beteiligt, berichtete die US-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf zwei Pentagon-Beamte. Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Donnerstag erneut Hafenanlagen in der Region Odessa beschossen.

Salzburger Festspiele werden offiziell eröffnet

Salzburg - Die 103. Salzburger Festspiele werden am Donnerstag um 11.00 Uhr in der Felsenreitschule in der Stadt Salzburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Zahlreiche Prominente aus der Politik werden als Ehrengäste erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Am Abend geht die Premiere der Mozart-Oper "Le nozze di Figaro" über die Bühne.

Nigers gestürzter Präsident ruft zu Kampf für Demokratie auf

Niamey - Im Niger hat der vom Militär abgesetzte Präsident Mohamed Bazoum die Bevölkerung aufgerufen, die Errungenschaften der Demokratie zu retten. Dafür würden die Menschen, die die Demokratie lieben, sorgen, schrieb er am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). Am Mittwoch hatte die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der Armee, Präsident Bazoum in der Hauptstadt Niamey festgesetzt und den Zugang zum Präsidentenpalast und mehreren Ministerien gesperrt.

Heuer mindestens 32 Menschen bei Badeunfällen ertrunken

Wien - Die Zahl der ertrunkenen Frauen, Männer und Kinder hat in der heurigen Sommerbadesaison deutlich zugenommen. Laut Auswertung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) haben in diesem Jahr bereits mindestens 32 Menschen ihr Leben im Wasser verloren. Das ist laut Aussendung des KFV vom Donnerstag ein deutlicher Anstieg im Vergleichszeitraum des Vorjahres (19 Fälle). In Oberösterreich sind mit mindestens sieben dokumentierten Ertrunkenen die meisten Menschen verstorben.

Kritik aus Wirtschaft und ÖVP wegen Energiekostenzuschuss

Wien - Der noch ausstehende Energiekostenzuschuss 2 für Betriebe sorgt für zunehmende Ungeduld innerhalb der Wirtschaft und der ÖVP. Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer (WKÖ), Karlheinz Kopf, spricht am Donnerstag in einem Statement von Verzögerungen, die "absolut unverständlich" seien. Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erhöht den Druck auf die Bundesregierung und fordert gegenüber der APA "mehr Tempo" und ein Ende der "Endlosverhandlungen".

EU nimmt Microsoft wegen Teams ins Visier

Brüssel/Redmond (Washington) - Die EU-Wettbewerbshüter haben eine offizielle Untersuchung gegen Microsoft eingeleitet. Stein des Anstoßes ist die Einbindung der Kommunikationssoftware Teams in das Bürosoftwarepaket Office, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte. Dies könne den Wettbewerb behindern. Der US-Konzern Salesforce, der mit Slack einen Teams-Konkurrenten anbietet, hatte sich bei den Wettbewerbshütern mit Sitz in Brüssel beschwert.

Mattle und Wallner fordern zwei Heereshubschrauber

Innsbruck/Wien - Die Landeshauptmänner von Tirol und Vorarlberg, Anton Mattle und Markus Wallner (beide ÖVP), machen mobil: In einer gemeinsamen Aussendung forderten die beiden Landeschefs am Donnerstag die Prüfung der Stationierung von zwei Hubschraubern des Bundesheeres im Westen, konkret im Tiroler Vomp. Die Versorgungssicherheit im Westen müsse verbessert werden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) versprach gegenüber der APA, die Vorschläge "genau zu prüfen".

Palästinenser: 14-Jähriger von israelischen Soldaten getötet

Ramallah/Jerusalem/Tel Aviv - Israelische Soldaten haben nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen einen 14-Jährigen im besetzten Westjordanland erschossen. Der Jugendliche sei durch einen Schuss in den Kopf tödlich verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium der Nacht auf Donnerstag mit. Nach Angaben des israelischen Militärs war es während einer Razzia zu Ausschreitungen gekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red