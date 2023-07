Van der Bellen appelliert, "Blase zum Platzen" zu bringen

Wien/Salzburg - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung der 103. Salzburger Festspiele zu Optimismus und Miteinander aufgerufen. Nachdem er vor einer Woche in Bregenz die Politik wegen ausgrenzender Sprache mahnte, richtetet er sich am Donnerstag an die Bevölkerung, und zwar mit der Aufforderung, die eigene "Blase" zu verlassen: "Reden Sie mit Leuten, die Sie nicht kennen. Die nicht zu Ihrer Gruppe gehören." Er selbst folgt jetzt Norbert Hofer (FPÖ) - auf Instagram.

New York Times: Bisher wichtigster ukrainischer Vorstoß

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Die ukrainischen Streitkräfte haben laut "New York Times" ihren bisher wichtigsten Vorstoß gegen die russischen Invasoren begonnen. Daran seien im Südosten des Landes Tausende teils vom Westen ausgebildete und ausgerüstete Soldaten beteiligt, berichtete die US-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf zwei Pentagon-Beamte. Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Donnerstag erneut Hafenanlagen in der Region Odessa beschossen.

Attacke auf ORF-Team nach Rammstein-Konzert

Wien - Nach dem Auftritt der momentan heftig diskutierten deutschen Kultband Rammstein im Wiener Ernst-Happel-Stadion am gestrigen Mittwoch ist es zu Attacken auf das berichtende ORF-Team gekommen. Darüber hinaus kam es laut Polizei im Zuge von Provokationen zwischen Fans und Gegnern der Band zu einer Reihe von Anzeigen, wobei es "zu keinem Zeitpunkt" zu einer Eskalation gekommen sei, teilte die Exekutive auf APA-Anfrage am Donnerstag mit.

Prozess um Quälen einer Obdachlosen in Leoben

Leoben - Zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger sind am Donnerstag in Leoben wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat (Vorsitz: Peter Wilhelm) gestanden. Sie sollen im Sommer 2022 in Kapfenberg eine obdachlose Frau bei mehreren Angriffen brutal malträtiert haben. Diese Gewalttaten filmten die drei auch noch. Der psychiatrische Gutachter bescheinigte allen drei eine "nachhaltige psychische Störung".

Nigers Generalstabschef schließt sich Putschisten an

Niamey - Der Generalstab der nigrischen Armee will nach eigenen Angaben "die Erklärung" der Putschisten "unterschreiben" und damit "das Regime" von Präsident Mohamed Bazoum "beenden". Die Armeeführung habe "beschlossen, sich der Erklärung der (...) Sicherheitskräfte anzuschließen, um "eine mörderische Konfrontation zwischen verschiedenen Kräften zu vermeiden", hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung von Generalstabschef Abdou Sidikou Issa.

Gewessler geht von Klimaschutzgesetz noch vor Wahl aus

Innsbruck/Wien - Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist davon überzeugt, das Klimaschutzgesetz noch vor der Nationalratswahl in der türkis-grünen Koalition unter Dach und Fach zu bringen. "Ich bleibe dran mit dem fixen Ziel, dass wir das noch diese Legislaturperiode beschließen", kündigte Gewessler gegenüber der APA am Rande einer Pressewanderung in Innsbruck an. Es sei jedoch ein "Bohren dicker Bretter", räumte sie ein.

Heuer mindestens 32 Menschen bei Badeunfällen ertrunken

Wien - Die Zahl der ertrunkenen Frauen, Männer und Kinder hat in der heurigen Sommerbadesaison deutlich zugenommen. Laut Auswertung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) haben in diesem Jahr bereits mindestens 32 Menschen ihr Leben im Wasser verloren. Das ist laut Aussendung des KFV vom Donnerstag ein deutlicher Anstieg im Vergleichszeitraum des Vorjahres (19 Fälle). In Oberösterreich sind mit mindestens sieben dokumentierten Ertrunkenen die meisten Menschen verstorben.

Kritik aus Wirtschaft und ÖVP wegen Energiekostenzuschuss

Wien - Der noch ausstehende Energiekostenzuschuss 2 für Betriebe sorgt für zunehmende Ungeduld innerhalb der Wirtschaft und der ÖVP. Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer (WKÖ), Karlheinz Kopf, spricht am Donnerstag in einem Statement von Verzögerungen, die "absolut unverständlich" seien. Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erhöht den Druck auf die Bundesregierung und fordert gegenüber der APA "mehr Tempo" und ein Ende der "Endlosverhandlungen".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red