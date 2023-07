Ukraine verlängert Kriegsrecht

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Das ukrainische Parlament hat das nach dem russischen Einmarsch verhängte Kriegsrecht und die angeordnete Mobilmachung um weitere 90 Tage verlängert. Für die Gesetze stimmte am Donnerstag eine überdeutliche Zweidrittelmehrheit, wie mehrere Abgeordnete auf ihren Telegram-Kanälen mitteilten. Beide Maßnahmen gelten nun bis Mitte November. Die ukrainischen Streitkräfte haben laut "New York Times" ihren bisher wichtigsten Vorstoß gegen die russischen Invasoren begonnen.

Wagner-Chef Prigoschin trifft Afrikaner in Gipfelnähe

Moskau - Der Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat sich am Rande des Afrika-Gipfels gezeigt. Der Leiter des russischen Hauses in der Zentralafrikanischen Republik, Dmitri Syty, veröffentlichte am Donnerstag ein Foto bei Facebook, das Prigoschin bei einem Treffen mit dem Vertreter des Landes zeigen soll. Der Botschafter habe mit ihm die ersten Bilder vom Gipfel geteilt, schrieb Syty. Prigoschins Wagner-Armee ist in der Zentralafrikanischen Republik aktiv.

EZB hebt Leitzins um 0,25 Punkte auf 4,25 Prozent an

Frankfurt - Im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation im Euroraum hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen zum neunten Mal in Folge erhöht. Der EZB-Rat beschloss am Donnerstag eine Anhebung um weitere 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt damit auf 4,25 Prozent. So hoch war der Leitzins zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise Anfang Oktober 2008.

Van der Bellen appelliert, "Blase zum Platzen" zu bringen

Wien/Salzburg - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung der 103. Salzburger Festspiele zu Optimismus und Miteinander aufgerufen. Nachdem er vor einer Woche in Bregenz die Politik wegen ausgrenzender Sprache mahnte, richtetet er sich am Donnerstag an die Bevölkerung, und zwar mit der Aufforderung, die eigene "Blase" zu verlassen: "Reden Sie mit Leuten, die Sie nicht kennen. Die nicht zu Ihrer Gruppe gehören." Er selbst folgt jetzt Norbert Hofer (FPÖ) - auf Instagram.

ÖVP-interner Schlagabtausch zur "Normalitäts"-Debatte

Wien - Die von der ÖVP selbst losgetretene "Normalitäts"-Debatte hat nun zu einem parteiinternen Schlagabtausch geführt: "Für mich ist die gesamte derzeitige Debatte - mit 'ich oder du', 'wir gegen' oder 'unsere Leute' und andere Begriffe - unverständlich. Sie geht an den Themen der Menschen vollständig vorbei", meinte der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas. Diese Kritik sei "entbehrlich", erntete Karas dafür prompt einen Rüffel von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.

Niger: Militär stellt sich auf Seite der Putschisten

Niamey - Das Militär im Niger hat erklärt, die Forderung der Putschisten nach einem Ende der Amtszeit von Präsident Mohamed Bazoum zu unterstützen. Dies teilten die Streitkräfte des westafrikanischen Landes am Donnerstag auf Facebook und Twitter mit. Unbestätigten Berichten zufolge könnte nun der Chef der Präsidentengarde, General Omar Tchiani, die Führung eines Militärrats übernehmen.

Gewessler geht von Klimaschutzgesetz noch vor Wahl aus

Innsbruck/Wien - Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist davon überzeugt, das Klimaschutzgesetz noch vor der Nationalratswahl in der türkis-grünen Koalition unter Dach und Fach zu bringen. "Ich bleibe dran mit dem fixen Ziel, dass wir das noch diese Legislaturperiode beschließen", kündigte Gewessler gegenüber der APA am Rande einer Pressewanderung in Innsbruck an. Es sei jedoch ein "Bohren dicker Bretter", räumte sie ein.

Prozess um Quälen einer Obdachlosen in Leoben

Leoben - Zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger sind am Donnerstag in Leoben wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat (Vorsitz: Peter Wilhelm) gestanden. Sie sollen im Sommer 2022 in Kapfenberg eine obdachlose Frau bei mehreren Angriffen brutal malträtiert haben. Diese Gewalttaten filmten die drei auch noch. Der psychiatrische Gutachter bescheinigte allen drei eine "nachhaltige psychische Störung".

