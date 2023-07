Ukraine wagt laut Berichten wichtigen Vorstoß

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Bei ihrer seit rund sieben Wochen andauernden Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte laut einem Bericht der "New York Times" ihren bisher wichtigsten Vorstoß gegen die russischen Invasoren begonnen. Daran seien im Südosten des Landes Tausende teils vom Westen ausgebildete und ausgerüstete Soldaten beteiligt, die bisher in Reserve gehalten worden seien, berichtete die US-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf Pentagon-Beamte.

EZB hebt Leitzins um 0,25 Punkte auf 4,25 Prozent an

Frankfurt - Im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation im Euroraum hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen zum neunten Mal in Folge erhöht. Der EZB-Rat beschloss am Donnerstag eine Anhebung um weitere 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt damit auf 4,25 Prozent. So hoch war der Leitzins zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise Anfang Oktober 2008.

Van der Bellen appelliert, "Blase zum Platzen" zu bringen

Wien/Salzburg - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung der 103. Salzburger Festspiele zu Optimismus und Miteinander aufgerufen. Nachdem er vor einer Woche in Bregenz die Politik wegen ausgrenzender Sprache mahnte, richtetet er sich am Donnerstag an die Bevölkerung, und zwar mit der Aufforderung, die eigene "Blase" zu verlassen: "Reden Sie mit Leuten, die Sie nicht kennen. Die nicht zu Ihrer Gruppe gehören." Er selbst folgt jetzt Norbert Hofer (FPÖ) - auf Instagram.

Niger: Militär stellt sich auf Seite der Putschisten

Niamey - Das Militär im Niger hat erklärt, die Forderung der Putschisten nach einem Ende der Amtszeit von Präsident Mohamed Bazoum zu unterstützen. Dies teilten die Streitkräfte des westafrikanischen Landes am Donnerstag auf Facebook und Twitter mit. Unbestätigten Berichten zufolge könnte nun der Chef der Präsidentengarde, General Omar Tchiani, die Führung eines Militärrats übernehmen.

Attacke auf ORF-Team nach Rammstein-Konzert

Wien - Nach dem Auftritt der momentan heftig diskutierten deutschen Kultband Rammstein im Wiener Ernst-Happel-Stadion am gestrigen Mittwoch ist es zu Attacken auf das berichtende ORF-Team gekommen. Darüber hinaus kam es laut Polizei im Zuge von Provokationen zwischen Fans und Gegnern der Band zu einer Reihe von Anzeigen, wobei es "zu keinem Zeitpunkt" zu einer Eskalation gekommen sei, teilte die Exekutive auf APA-Anfrage am Donnerstag mit.

ÖVP-interner Schlagabtausch zur "Normalitäts"-Debatte

Wien - Die von der ÖVP selbst losgetretene "Normalitäts"-Debatte hat nun zu einem parteiinternen Schlagabtausch geführt: "Für mich ist die gesamte derzeitige Debatte - mit 'ich oder du', 'wir gegen' oder 'unsere Leute' und andere Begriffe - unverständlich. Sie geht an den Themen der Menschen vollständig vorbei", meinte der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas. Diese Kritik sei "entbehrlich", erntete Karas dafür prompt einen Rüffel von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.

Neue Proteste in Israel gegen Justizumbau

Ramallah/Jerusalem/Tel Aviv - Nach der Schwächung der Justiz in Israel haben Gegnerinnen und Gegner der Regierungsvorhaben neue Proteste angekündigt. "Neben der Fortsetzung der Proteste an jedem Samstagabend ist es unsere Pflicht, den Kampf zu intensivieren", teilte die Protestbewegung mit und kündigte für Donnerstagabend eine große Kundgebung in der Küstenstadt Tel Aviv an. Dabei sprach sie von einer "Offensive gegen die Diktatur".

