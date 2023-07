Ukraine wagt laut Berichten wichtigen Vorstoß

Kiew (Kyjiw)/Odessa - Bei ihrer seit rund sieben Wochen andauernden Gegenoffensive haben die ukrainischen Streitkräfte laut einem Bericht der "New York Times" ihren bisher wichtigsten Vorstoß gegen die russischen Invasoren begonnen. Daran seien im Südosten des Landes Tausende teils vom Westen ausgebildete und ausgerüstete Soldaten beteiligt, die bisher in Reserve gehalten worden seien, berichtete die US-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf Pentagon-Beamte.

Van der Bellen appelliert, "Blase zum Platzen" zu bringen

Wien/Salzburg - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung der 103. Salzburger Festspiele zu Optimismus und Miteinander aufgerufen. Nachdem er vor einer Woche in Bregenz die Politik wegen ausgrenzender Sprache mahnte, richtetet er sich am Donnerstag an die Bevölkerung, und zwar mit der Aufforderung, die eigene "Blase" zu verlassen: "Reden Sie mit Leuten, die Sie nicht kennen. Die nicht zu Ihrer Gruppe gehören." Er selbst folgt jetzt Norbert Hofer (FPÖ) - auf Instagram.

Evakuierungen nach Explosion in griechischem Munitionslager

Athen - Nach einer durch einen Waldbrand ausgelösten Explosion in einem Munitionslager in einem Ort in Zentralgriechenland haben die Behörden dessen Evakuierung angeordnet. Ein Teil des Munitionslagers in einer Militärkaserne in Nea Anchialos nahe der Hafenstadt Volos in der Region Thessalien stehe seit der Explosion "in Flammen", sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Nach Angaben der Küstenwache wurden bisher "30 Menschen auf zehn Booten" in Sicherheit gebracht.

Niger: Militär stellt sich auf Seite der Putschisten

Niamey - Das Militär im Niger hat erklärt, die Forderung der Putschisten nach einem Ende der Amtszeit von Präsident Mohamed Bazoum zu unterstützen. Dies teilten die Streitkräfte des westafrikanischen Landes am Donnerstag auf Facebook und Twitter mit. Unbestätigten Berichten zufolge könnte nun der Chef der Präsidentengarde, General Omar Tchiani, die Führung eines Militärrats übernehmen.

Juli wahrscheinlich heißester Monat seit Jahrtausenden

Genf - Der Juli dürfte wahrscheinlich der bisher heißeste Monat seit Tausenden von Jahren sein. Das berichteten Klimaforschende der Weltwetterorganisation (WMO) und des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus am Donnerstag in Genf. Sie haben Daten bis zum 23. Juli ausgewertet. "Die Welt sitzt auf einem heißen Stuhl", sagte UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

Trump muss sich auf Anklage wegen Kapitol-Sturm einstellen

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird sich einem Medienbericht zufolge im Zusammenhang mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol wahrscheinlich vor Gericht verantworten müssen. Seinen Anwälten wurde mitgeteilt, sich auf eine Anklageerhebung einzustellen, berichtete der Sender NBC News am Donnerstag unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Wann die Anklage zu erwarten ist, blieb in dem Bericht offen.

Brand auf Autofrachter kleiner geworden

Den Haag - Der Autofrachter vor der niederländischen Küste brennt nach Angaben der Küstenwache weniger lichterloh. Auf dem Schiff seien nun keine Flammen mehr zu sehen, sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Das Feuer könne auch wieder aufflammen. Das Feuer auf dem Frachter mit rund 3800 Autos war in der Nacht zum Mittwoch vor der Wattenmeerinsel Ameland ausgebrochen.

red