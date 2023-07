Dokumentenaffäre: Trump in weiteren Punkten angeklagt

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in weiteren Punkten angeklagt worden. Das geht aus einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Neben Trump und seinem Assistenten Walt Nauta wurde ein dritter Angeklagter in den Fall einbezogen. Bisher gab es 37 Anklagepunkte, nun sind es 40 Punkte.

Wegen Frachterbrands bereits Verunreinigung im Meer

Den Haag - Nach Einschätzung eines Experten ist wegen des brennenden Frachters in der Nordsee bereits verunreinigtes Wasser in das Meer gelangt. Kim Detloff, beim Naturschutzbund (Nabu) zuständig für Meeresschutz, sagte NDR Info: "Tatsächlich ist die Umweltkatastrophe jetzt schon da." Es gebe bereits kontaminiertes Lösch- und Kühlwasser. Detloff zufolge verbrennen Schadstoffe, Giftstoffe, Schwermetalle, Kunststoffe, Batterien und Öl.

Entspannung bei Bränden in ganz Griechenland

Athen - Die Feuer sind in allen betroffenen Regionen Griechenlands unter Kontrolle gebracht worden. Dies berichtete der staatliche griechische Rundfunk am Freitagmorgen unter Berufung auf den Zivildienst. Die Brandgefahr ist aber nach mehreren Wochen Trockenheit weiterhin groß, hieß es seitens der Meteorologen.

Taifun "Doksuri" - Zahl der Toten auf Philippinen gestiegen

Manila/Taipeh/Jinjiang - Die Zahl der Toten durch den heftigen Taifun "Doksuri" auf den Philippinen ist auf 39 gestiegen. Mindestens 13 Menschen seien bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen, die der Sturm vor allem im Norden des Inselstaates ausgelöst hatte, ums Leben gekommen, teilte der Katastrophenschutz am Freitag mit. Unterdessen erreichte der Taifun mit starken Winden und heftigen Regenfällen die chinesische Küste.

Lage im Niger nach Militärputsch ruhig

Niamey - Nach einem Militärputsch im westafrikanischen Niger ist die Lage am Freitag früh in der Hauptstadt Niamey nach Berichten eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur vor Ort ruhig. Die genauen Machtverhältnisse sind weiter unklar. Für den Nachmittag hat eine zivilgesellschaftliche Unterstützer-Allianz der Putschisten Demonstrationen angekündigt.

Nordkorea zeigt verbotene Raketen bei Militärparade

Seoul/Pjöngjang - Bei der Militärparade zum "Tag des Sieges" hat Nordkorea laut einem Medienbericht im Beisein von Delegierten aus China und Russland atomwaffenfähige Raketen und neue Angriffsdrohnen gezeigt. Diese wurden vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit Unterstützung Chinas und Russlands verboten.

