Dokumentenaffäre: Trump in weiteren Punkten angeklagt

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in weiteren Punkten angeklagt worden. Das geht aus einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Neben Trump und seinem Assistenten Walt Nauta wurde ein dritter Angeklagter in den Fall einbezogen. Bisher gab es 37 Anklagepunkte, nun sind es 40 Punkte.

Deutlich mehr Fahrerflucht-Unfälle im ersten Quartal 2023

Wien - 76 Menschen sind im ersten Quartal 2023 bei Unfällen auf Österreichs Straßen getötet worden. In den ersten drei Monaten 2022 waren es 77 gewesen. Leicht gestiegen ist heuer die Zahl der Verletzten. Besonders auffällig ist der Anstieg der Unfälle mit Fahrerflucht, berichtete die Statistik Austria. 450 derartige Fälle wurden im ersten Quartal registriert. Der Anteil ist so hoch wie noch nie seit Beginn der digitalen Aufzeichnung. Sehr hoch war auch der Anteil an Alkounfällen.

Feuer auf Autofrachtschiff weniger intensiv

Den Haag - Das Feuer auf dem vor der niederländischen Küste liegenden Autofrachtschiff "Fremantle Highway" hat nach Informationen der Küstenwache nachgelassen. Auch die Temperatur sei gesunken, sagte eine Sprecherin der Küstenwache am Freitag. Der mit rund 3.800 Autos beladene Frachter liege nun stabil etwa 17 Kilometer im Norden der Wattenmeerinsel Terschelling. Über eine Notverbindung zu einem Schlepper werde das Schiff auf der Position gehalten.

OMV meldet größten Gasfund in Österreich seit 40 Jahren

Wien - Der heimische Öl- und Gaskonzern OMV hat einen Gasfund in Wittau (NÖ) bekannt gegeben, die förderbaren Ressourcen werden auf 48 TWh geschätzt. Die Produktion in Österreich soll damit um 50 Prozent steigen. Die Geschäfte liefen im ersten Halbjahr allerdings schlechter. Der Konzernumsatz sank um 35 Prozent auf 19,9 Mrd. Euro, das bereinigte operative Ergebnis (CCS) verringerte sich um 41 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro. Der Nettogewinn fiel um 69 Prozent auf rund 770 Mio. Euro.

Entspannung bei Bränden in ganz Griechenland

Athen - Die Feuer sind in allen betroffenen Regionen Griechenlands unter Kontrolle gebracht worden. Dies berichtete der staatliche griechische Rundfunk am Freitagmorgen unter Berufung auf den Zivildienst. Die Brandgefahr ist aber nach mehreren Wochen Trockenheit weiterhin groß, hieß es seitens der Meteorologen.

ÖVP-Kritik an Gesetzestext in weiblicher Form

Wien - Mit einem in rein weiblicher Form geschriebenen Gesetzestext stößt Justizministerin Alma Zadic (Grüne) beim Koalitionspartner auf wenig Verständnis. "Ich wüsste nicht, welchen Beitrag man für Geschlechtergerechtigkeit dadurch leistet, dass etwas, was man kritisiert, einfach umgedreht wird", sagte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker im Ö1-"Morgenjournal". Im Alltag der Bevölkerung ist das Thema Gendern laut einer Umfrage indes nicht angekommen.

Lage im Niger nach Militärputsch ruhig

Niamey - Nach einem Militärputsch im westafrikanischen Niger ist die Lage am Freitag früh in der Hauptstadt Niamey nach Berichten eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur vor Ort ruhig. Die genauen Machtverhältnisse sind weiter unklar. Für den Nachmittag hat eine zivilgesellschaftliche Unterstützer-Allianz der Putschisten Demonstrationen angekündigt.

