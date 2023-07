Neue Vorwürfe gegen Trump in Affäre um Geheimdokumente

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente in weiteren Punkten angeklagt worden. Das geht aus einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Neben Trump und seinem Assistenten Walt Nauta wurde ein dritter Angeklagter in den Fall einbezogen. Bisher gab es 37 Anklagepunkte, nun sind es 40 Punkte.

SPÖ-"Comeback": Babler tourt durchs Land

Wien - Unter dem Motto "Zurück zur Gerechtigkeit" tourt die SPÖ ab 11. August weiter durchs Land. 32 Bezirke hat Parteichef Andreas Babler in den letzten Wochen bereits besucht, 94 und damit alle sind das Ziel, kündigten die Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und Sandra Breiteneder bei einer Pressekonferenz am Freitag in Abwesenheit Bablers an. Und damit meint man es ernst: "Wir werden den Andi auch nicht ruhen lassen, bis wir alle 94 Bezirke besucht haben", betonte Seltenheim.

Zweite Kündigungswelle bei Kika/Leiner - 349 Jobs betroffen

Wien/St. Pölten - Die Möbelkette Kika/Leiner hat 349 Beschäftigte neu beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung vorangemeldet. Ein Unternehmenssprecher bestätigte auf APA-Anfrage eine entsprechende Gewerkschaftsaussendung. Die anvisierten Kündigungen betreffen diesmal die Bereiche Zentralverwaltung, Logistik und Lager. Am 23. Juni hätte die Möbelkette bereits 1.034 Filialmitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet. Morgen, Samstag, schließen 23 von 40 Kika/Leiner-Standorte endgültig.

Pride-Ermittlungen: Haftbeschwerden von OLG Wien abgelehnt

Wien - Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat am Freitag die Beschwerde der Staatsanwaltschaft St. Pölten gegen die Enthaftung eines 14-, 17- und 20-Jährigen abgelehnt, die im Verdacht stehen, einen Terror-Anschlag auf die Pride-Parade geplant zu haben. Die drei jungen Männer wurden am 17. Juni 2023 festgenommen und wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt. "Der Verdacht, einen Anschlag konkret geplant zu haben, wird nicht mehr angenommen", hieß es in einer OLG-Medieninfo.

Putsch im Niger: General ernennt sich zu De-facto-Präsident

Niamey - Der Chef der Präsidentengarde im Niger, General Abdourahamane Tchiani, hat sich selbst zum Präsidenten des Nationalen Rats und damit zum neuen Machthaber des Landes ernannt. Tchiani äußerte sich am Freitag im nationalen Fernsehen - zwei Tage, nachdem Offiziere der Präsidentengarde, einer Eliteeinheit des Militärs, den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum in seinem Palast festgesetzt und für entmachtet erklärt hatten.

Minister nach Bränden in Griechenland zurückgetreten

Athen - Der für die griechischen Sicherheitskräfte zuständige Bürgerschutzminister Notis Mitarakis ist am Freitag zurückgetreten. Dies teilte das Büro von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis mit. Der Rücktritt sei akzeptiert worden, hieß es. Mitarakis trat nach Berichten griechischer Medien zurück, weil es der griechischen Feuerwehr in den vergangenen zehn Tagen nicht gelungen war, die zahlreichen Wald- und Buschbrände in Griechenland in den Griff zu bekommen.

Frau in Wien nach Attacke von Partner schwer verletzt

Wien - Eine Frau ist am Donnerstag durch die Attacken ihres Lebensgefährten in ihrer Wohnung in Wien-Brigittenau schwer verletzt worden. Der Verdächtige soll die 39-jährige mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen, mit Fußtritten attackiert sowie gefesselt und gewürgt haben. Zudem warf er eine Hausratte aus einem Fenster im zweiten Stock. Der 43-jährige Pole wurde von Beamten der WEGA festgenommen, die Frau ins Spital gebracht, berichtete die Polizei am Freitag.

OMV meldet größten Gasfund in Österreich seit 40 Jahren

Wien - Der heimische Öl- und Gaskonzern OMV hat einen Gasfund in Wittau (NÖ) bekannt gegeben, die förderbaren Ressourcen werden auf 48 TWh geschätzt. Die Produktion in Österreich soll damit um 50 Prozent steigen. Die Geschäfte liefen im ersten Halbjahr allerdings schlechter. Der Konzernumsatz sank um 35 Prozent auf 19,9 Mrd. Euro, das bereinigte operative Ergebnis (CCS) verringerte sich um 41 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro. Der Nettogewinn fiel um 69 Prozent auf rund 770 Mio. Euro.

Der ATX tendiert am Freitag im Verlauf schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag im Verlauf Verluste ausgewiesen. Für den heimischen Leitindex ATX ging es um 14.45 Uhr um 0,48 Prozent auf 3.209,91 Einheiten hinab. Neben fallenden Verbraucherpreisen in Deutschland standen im Verlauf weiterhin die schwer gewichteten Aktien der OMV im Fokus, die nach der heutigen Zahlenvorlage zuletzt Einbußen von 3,4 Prozent verbuchten.

