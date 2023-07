Schriftsteller Martin Walser starb mit 96 Jahren

Berlin - Zuletzt war er als öffentliche Stimme etwas ruhiger geworden, nun ist der große deutsche Schriftsteller Martin Walser im Alter von 96 Jahren gestorben. Dies berichtet die "FAZ". Der Erzähler und Lyriker gehörte zu den bedeutendsten wie streitbarsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Sein umfangreiches Werk wurde stets breitflächig rezipiert und oftmals kritisiert. Noch kurz vor dem 95. Geburtstag hatte Walser "Das Traumbuch" veröffentlicht.

SPÖ-"Comeback": Babler tourt durchs Land

Wien - Unter dem Motto "Zurück zur Gerechtigkeit" tourt die SPÖ ab 11. August weiter durchs Land. 32 Bezirke hat Parteichef Andreas Babler in den letzten Wochen bereits besucht, 94 und damit alle sind das Ziel, kündigten die Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und Sandra Breiteneder bei einer Pressekonferenz am Freitag in Abwesenheit Bablers an. Und damit meint man es ernst: "Wir werden den Andi auch nicht ruhen lassen, bis wir alle 94 Bezirke besucht haben", betonte Seltenheim.

G20-Umweltministertreffen ohne gemeinsame Abschlusserklärung

Neu-Delhi - Die Umwelt- und Klimaminister der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) haben sich bei einem Treffen in Indien wegen des Ukraine-Kriegs und Uneinigkeit bei Klimafragen nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigt. Stattdessen veröffentlichte das Vorsitzland Indien am Freitag nach dem Treffen in der Hafen- und Autostadt Chennai im Südosten des Landes eine eigene Zusammenfassung. Einigkeit gab es demnach hingegen bei dem Schutz von Ökosystemen.

Banken-Stresstest: Aufsicht sieht EU für Krise gerüstet

Brüssel/Wien - Europas Banken sind laut dem jüngsten Stresstest weiterhin gut auf eine potenzielle schwere Wirtschaftskrise vorbereitet. Obwohl die Finanzkonzerne im unterstellten Szenario binnen drei Jahren 271 Mrd. Euro an Kapitalpuffer einbüßen würden, könnten sie die Wirtschaft auch in einer solchen ernsthaften Konjunkturkrise noch unterstützen. Das teilte die Europäische Bankenaufsicht (EBA) am Freitagabend als ein Ergebnis des 2023er-Stresstests mit.

Leichte Entspannung bei brennendem Autofrachtschiff

Den Haag - Am dritten Tag des bedrohlichen Feuers auf dem Autofrachter vor der niederländischen Küste gibt es noch keine konkrete Aussicht auf eine Bergung des Schiffes. Die Lage sei aber stabil, sagte eine Sprecherin der Küstenwache am Freitag. Der Brand habe nachgelassen, und die Temperatur sei gesunken. Erstmals konnten nun auch Bergungsexperten das Schiff betreten, wie die Küstenwache mitteilte. Doch die Gefahr einer Umweltkatastrophe sei nicht gebannt.

Putsch im Niger: Militärrat übernimmt die Macht

Niamey - Nach dem Putsch in Niger ist der Chef der Präsidentengarde zum Staatsoberhaupt erklärt worden. General Abdourahamane Tchiani sei Präsident des neu gebildeten Nationalen Rates zur Sicherung des Heimatlandes, erklärte ein Offizier am Freitag im Fernsehen des westafrikanischen Landes. Die Verfassung sei ausgesetzt und die Regierung aufgelöst worden, sagte Oberst Amadou Abdramane. Der neue Militärrat werde nun alle gesetzgebenden und exekutiven Befugnisse ausüben.

Minister nach Bränden in Griechenland zurückgetreten

Athen - Die griechische Feuerwehr hat eigenen Angaben zufolge die Waldbrände im Land unter Kontrolle gebracht. Derzeit breite sich keiner der Brände mehr aus, die Situation verbessere sich, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die Einsatzkräfte seien aber aufgrund der Wettervorhersagen aber weiterhin auf "dem Kriegspfad gegen die Flammen".

Zwei Menschen nach Sprung aus brennendem Berliner Hochhaus gestorben

Berlin - Wegen eines Brandes im zehnten Stock eines Hochhauses in Berlin sind zwei Menschen aus dem Gebäude gesprungen und ums Leben gekommen. Sie starben trotz Reanimation noch an der Unfallstelle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Feuer sei am Freitag im zwölften Stock eines Hochhauses im deutschen Berlin-Kreuzberg ausgebrochen.

