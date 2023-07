Schriftsteller Martin Walser starb mit 96 Jahren

Berlin - Zuletzt war er als öffentliche Stimme etwas ruhiger geworden, nun ist der große deutsche Schriftsteller Martin Walser am Freitag im Alter von 96 Jahren gestorben, wie sein Verlag Rowohlt mitteilte. Der Erzähler und Lyriker gehörte zu den bedeutendsten wie streitbarsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. Sein umfangreiches Werk wurde stets breitflächig rezipiert und oftmals kritisiert. Noch kurz vor dem 95. Geburtstag hatte Walser "Das Traumbuch" veröffentlicht.

Banken-Stresstest zeigt Europas Banken widerstandsfähig

Brüssel/Wien - Europas Banken sind dem jüngsten Stresstest zufolge insgesamt widerstandsfähig genug, um eine neue schwere Wirtschaftskrise zu überstehen. Die europäische Bankenbehörde EBA gab am Freitagabend die Resultate ihrer jüngsten europaweiten Belastungsprobe der Geldhäuser bekannt. Danach würde in einem simulierten Krisenszenario die harte Kernkapitalquote (CET 1 fully loaded) der Banken im Durchschnitt auf 10,4 Prozent im Jahr 2025 schrumpfen - von 15,0 Prozent im Jahr 2022.

Zadic fordert von ÖVP "mehr Ambition" ein

Wien - Justizminister Alma Zadic (Grüne) wünscht sich bei den anstehenden Reformen im Justizbereich wie der Einführung einer Generalstaatsanwaltschaft "mehr Ambition" vom Koalitionspartner. Zu einer damit junktimierten Aufwertung der Beschuldigtenrechte sei sie bereit: "Wenn jemandem Beschuldigtenrechte ein Anliegen sind, dann mir", verwies sie im APA-Gespräch auf ihre frühere Tätigkeit als Rechtsanwältin.

Neuer Machthaber nach Putsch im Niger - Lage weiter prekär

Niamey - Nachdem sich der mutmaßliche Verantwortliche für den Militärputsch im Niger, General Omar Tchiani, selbst zum neuen Machthaber ernannt hat, ist zunächst Stille in den Straßen der Hauptstadt Niamey eingekehrt. In der Nacht auf Samstag zogen sich die meisten der gut eine Million Einwohner der Hauptstadt in ihre Häuser zurück - manche aus Angst, andere voller Hoffnung auf einen Neubeginn für das von Armut und Terrorismus gebeutelte Land.

Hoffnung im Drama um brennenden Frachter vor Niederlande

Den Haag - Nachdem erstmals Bergungsspezialisten an Bord des brennenden Frachters vor der niederländischen Küste waren, gibt es mehr Hoffnung auf einen guten Ausgang des Dramas. Den Experten war es gelungen, eine stabile Verbindung zu einem Schlepper zu legen. Erwartet wird, dass die "Fremantle Highway" nun an einen sicheren Ort geschleppt wird - möglicherweise schon an diesem Wochenende. Dann wäre die Gefahr einer Ölpest für das Wattenmeer und die Bewohner der Inseln zunächst gebannt.

Mann erschießt drei Menschen in Mehrfamilienhaus in Bayern

Augsburg - In einem Mehrfamilienhaus in einem kleinen Dorf bei Augsburg in Bayern hat ein Mann nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen: zwei Frauen und einen Mann. Zwei weitere Personen habe er am Freitagabend schwer verletzt. Der 64-Jährige sei nach der Tat im bayerischen Langweid festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei geht von einem Nachbarschaftsstreit aus.

Ukraine: Drei Verletzte bei Raketeneinschlag in Dnipro

Moskau - Bei einem Raketeneinschlag in der ukrainischen Millionenstadt Dnipro sind nach vorläufigen Behördenangaben drei Menschen verletzt worden. "Die russischen Terroristen haben auf ein Hochhaus gezielt", schrieb der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Freitagabend auf seinem Telegram-Kanal. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde neben dem Hochhaus auch das Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU getroffen.

