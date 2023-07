Neuer Machthaber nach Putsch im Niger - Lage weiter prekär

Niamey - Nachdem sich der mutmaßliche Verantwortliche für den Militärputsch im Niger, General Abdourahamane Tchiani, selbst zum neuen Machthaber ernannt hat, ist zunächst Stille in den Straßen der Hauptstadt Niamey eingekehrt. In der Nacht auf Samstag zogen sich die meisten der gut eine Million Einwohnerinnen und Einwohner der Hauptstadt in ihre Häuser zurück - manche aus Angst, andere voller Hoffnung auf einen Neubeginn für das von Armut und Terrorismus gebeutelte Land.

Moskau und Kiew werfen sich Raketenterror vor

Moskau - Nach einer Explosion im südrussischen Taganrog hat Moskau Kiew die Schuld für den Angriff gegeben. "Das Kiewer Regime hat eine Terrorattacke (...) gegen die Wohninfrastruktur der Stadt Taganrog im Gebiet Rostow geführt", teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Luftverteidigung habe die Rakete abgefangen, Trümmerteile seien aber herabgefallen. Bei einem Raketenangriff auf die ukrainische Millionenstadt Dnipro wurden indes neun Menschen verletzt.

Zadic fordert von ÖVP "mehr Ambition" ein

Wien - Justizminister Alma Zadic (Grüne) wünscht sich bei den anstehenden Reformen im Justizbereich wie der Einführung einer Generalstaatsanwaltschaft "mehr Ambition" vom Koalitionspartner. Zu einer damit junktimierten Aufwertung der Beschuldigtenrechte sei sie bereit: "Wenn jemandem Beschuldigtenrechte ein Anliegen sind, dann mir", verwies sie im APA-Gespräch auf ihre frühere Tätigkeit als Rechtsanwältin.

Motorradfahrer in der Steiermark verunglückt

Admont - Ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Baden in Niederösterreich ist am Freitagabend in der Steiermark tödlich verunglückt. Der 58-jährige fuhr laut Polizei gegen 19:30 Uhr auf der B146 aus Richtung Admont kommend in Fahrtrichtung Hieflau. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er in einer leicht abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen einen entgegenkommenden Linienbus.

Mann erschießt drei Menschen in Mehrfamilienhaus in Bayern

Augsburg - In einem Mehrfamilienhaus in einem kleinen Dorf bei Augsburg in Bayern hat ein Mann nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen: zwei Frauen und einen Mann. Zwei weitere Personen habe er am Freitagabend schwer verletzt. Der 64-Jährige sei nach der Tat im bayerischen Langweid festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei geht von einem Nachbarschaftsstreit aus.

Hoffnung im Drama um brennenden Frachter vor Niederlande

Den Haag - Nachdem erstmals Bergungsspezialisten an Bord des brennenden Frachters vor der niederländischen Küste waren, gibt es mehr Hoffnung auf einen guten Ausgang des Dramas. Den Experten war es gelungen, eine stabile Verbindung zu einem Schlepper zu legen. Erwartet wird, dass die "Fremantle Highway" nun an einen sicheren Ort geschleppt wird - möglicherweise schon an diesem Wochenende. Dann wäre die Gefahr einer Ölpest für das Wattenmeer und die Bewohner der Inseln zunächst gebannt.

