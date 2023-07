Jugendliche planten Anschlag auf Schule in Bruck an der Mur

Leoben/Bruck an der Mur - Zwei Jugendliche sollen einen Anschlag auf die Neue Mittelschule in Bruck an der Mur geplant haben. Die beiden Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden bei einem Prozess am Landesgericht Leoben rechtskräftig zu Haftstrafen verurteilt, wie eine Sprecherin des Landesgerichts am Samstag der APA entsprechende Berichte der "Kleinen Zeitung" und der "Kronen Zeitung" bestätigte. Sie hätten "Christen töten" und "das Kalifat wiederherstellen" wollen, gaben die beiden an.

Europäische Union stoppt Hilfen für Niger

Niamey/Brüssel - Die Europäische Union stoppt nach dem Militärputsch Hilfen für Niger. "Neben der sofortigen Einstellung der Budgethilfe werden auch alle Kooperationsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt", teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Samstag mit. Die EU, die USA und andere Staaten fordern die Wiederherstellung der Demokratie und die Freilassung von Präsident Mohamed Bazoum.

Klimaaktivisten blockierten Brennerautobahn in Tirol

Matrei am Brenner/Innsbruck - Eine Blockade der Brennerautobahn (A13) in Tirol nahe Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) durch neun Klimaaktivisten der "Letzten Generation" ist nach rund einer Stunde gegen Mittag wieder aufgelöst worden. Die Aktivistinnen und Aktivisten mussten mit Anzeigen rechnen. Die Staus aufgrund des starken Urlauberverkehrs begannen sich nach und nach aufzulösen.

Rekord-Höchsttemperatur im Nordatlantik

Washington - Die Meeresoberfläche im Nordatlantik hat in dieser Woche nach vorläufigen Messungen mit 24,9 Grad die höchste Temperatur aller Zeiten erreicht. Der Wert sei mehrere Wochen vor der üblichen Jahreshöchsttemperatur gemessen worden, teilte die US-Ozeanografie- und Wetterbehörde NOAA am Freitag unter Berufung auf vorläufige Daten mit.

Moskau und Kiew werfen sich Raketenterror vor

Moskau - Nach einer Explosion im südrussischen Taganrog hat Moskau Kiew die Schuld für den Angriff gegeben. "Das Kiewer Regime hat eine Terrorattacke (...) gegen die Wohninfrastruktur der Stadt Taganrog im Gebiet Rostow geführt", teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Luftverteidigung habe die Rakete abgefangen, Trümmerteile seien aber herabgefallen. Bei einem Raketenangriff auf die ukrainische Millionenstadt Dnipro wurden indes neun Menschen verletzt.

Rettungsaktion des brennenden Autofrachter begonnen

Den Haag - Die niederländischen Einsatzkräfte haben die Vorbereitungen zum Wegschleppen des brennenden Autofrachters vor der Küste gestartet. Noch am Samstag solle die "Fremantle Highway" Richtung Osten zur Wattenmeerinsel Schiermonnikoog verlegt werden, teilte ein Sprecher der Wasserbehörde in Den Haag mit. Das Schiff mit rund 3.800 Autos an Bord liegt aktuell nördlich der Insel Terschelling.

Zweiter Wolf nach Abschussverordnung in Tirol erlegt

Pfunds/Innsbruck - In Tirol ist ein zweiter Wolf gemäß Verordnung erlegt worden, diesmal im Mittelgebirge (Bezirk Innsbruck-Land). Landesjägermeister Anton Larcher bestätigte den Abschuss gegenüber der APA. Der Wolf wurde demnach am Freitag erlegt. Die betreffende Verordnung war laut Land nach Sichtungen in Völs nahe der Justizanstalt Innsbruck sowie in Natters seit 12. Juli in Kraft gewesen. In Osttirol war vergangene Woche zum ersten Mal im Bundesland ein Wolf erlegt worden.

Drei Tote und zwei Verletzte nach Waffenangriff in Bayern

Augsburg - Im deutschen Bundesland Bayern hat ein Angreifer am Freitag drei Nachbarn mit einer Schusswaffe getötet. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Samstag mit. Die Tat ereignete sich im Ort Langweid bei Augsburg. Der 64-jährige Angreifer sei festgenommen worden. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen sei der Tat ein Nachbarschaftsstreit vorausgegangen, erklärte die Polizei.

