Gewessler-Kritik an Kanzler wegen Klimaaktivisten-Vergleichs

Wien - Die Grünen üben Kritik am Koalitionspartner: Dass Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) Klimakleber, Identitäre und islamistische Hassprediger als "nicht normal" in einem Atemzug genannt hat, ist für Umweltministerin und Grünen-Vizechefin Leonore Gewessler "ein No-Go". Wenn man Menschen in normal und nicht normal einteile, "dann macht man vor allem eines, nämlich das Geschäft der Populisten", richtete Gewessler der ÖVP im APA-Interview aus. Dennoch glaubt sie, dass die Koalition hält.

Zahl der Asylanträge geht weiter zurück

Wien - Die Zahl der Asylanträge ist weiter rückläufig. Im Juni suchten 5.002 Menschen in Österreich um Asyl an. Das entspricht einem Rückgang um fast 50 Prozent gegenüber dem Juni des Vorjahres, als 9.733 Asylanträge gestellt wurden. Der rückläufige Trend zeigt sich auch in den Zahlen für das gesamten erste Halbjahr: Von Jänner bis Juni beantragten laut Innenministerium 22.990 Menschen Asyl. Im ersten Halbjahr 2022 waren es noch 32.351. Das entspricht einem Rückgang um 29 Prozent.

Verlegung von brennendem Frachter vorerst abgeblasen

Den Haag - Der seit Tagen brennende Autofrachter vor der niederländischen Küste kann vorerst doch nicht an einen sichereren Ort geschleppt werden. Das für dieses Wochenende geplante Manöver war am Samstagabend kurzfristig abgesagt worden. Die derzeitige Windrichtung und der noch immer starke Rauch im brennenden Schiff machten den Einsatz unmöglich, teilte die Wasserbehörde in Den Haag mit. Möglicherweise müssen die Bergungsspezialisten nun Tage auf einen günstigeren Wind warten.

Putsch im Niger: Krisensitzung der ECOWAS-Staaten

Niamey/Abuja - Nach dem Putsch im Niger hält die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung ab, um über die Lage in dem westafrikanischen Land zu beraten. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs findet in Nigerias Hauptstadt Abuja statt. Die aktuell amtierende Militärjunta im Niger warnte die afrikanischen Nachbarländer indes im Vorfeld des Treffens vor einer militärischen Intervention.

Ukraine meldet Erfolge im Süden und Osten

Moskau - Im Zuge ihrer Gegenoffensive hat die Ukraine eigenen Angaben zufolge einen erfolgreichen Angriff auf eine Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim durchgeführt sowie Vorstöße bei Bachmut im Osten erzielt. Ungeachtet dieser Berichte dementierte Kremlchef Wladimir Putin jegliche Erfolge der Ukrainer in dem Krieg. In der Nacht auf Sonntag wurde indes Moskau erneut Ziel eines Drohnenangriffs. An zwei Bürogebäuden sei die Fassade leicht beschädigt worden.

82-jähriger Segler ertrank im Irrsee

Zell am Moos - Ein 82-jähriger Salzburger ist Samstagabend im Irrsee (OÖ-Bezirk Vöcklabruck) ertrunken, nachdem sein Boot gekentert war. Die Ehefrau des Mannes schlug Alarm, als dieser von seinem Segeltörn nicht zurückkehrte und sie auch das Segelschiff im See nicht mehr sah. Die Feuerwehr fand etwa 50 Meter vom Ufer entfernt das gekenterte Segelboot mit dem Bug nach oben. In den Nachtstunden entdeckten Taucher die Leiche des Mannes in rund sieben Meter Tiefe, berichtete die Polizei.

Peking warnt vor Taifun "Doksuri"

Peking - Wegen des Tropensturms "Doksuri" haben Peking und andere Teile Nordchinas vor heftigen Regenfällen gewarnt. Das Wetteramt der chinesischen Hauptstadt rief am Samstag die höchste Regen-Warnstufe aus und riet der Bevölkerung, nicht vor die Tür zu gehen. "Doksuri" war zuvor als Taifun auf die chinesische Küstenprovinz Fujian getroffen und hat sich auf seinem Weg ins Landesinnere zu einem tropischen Sturm abgeschwächt.

Erdbeben an Grenze zwischen Kroatien und Slowenien

Triest - Ein Erdbeben der Stärke 4,4 auf der Richterskala hat am Samstagabend die Grenzregion zwischen Kroatien und Slowenien erschüttert. Auch in der italienischen Region Friaul Julisch Venetien waren die Erdstöße deutlich zu spüren. Das Epizentrum lag acht Kilometer östlich von Jelsane in Slowenien, teilte die Zivilschutzbehörde von Friaul Julisch Venetien mit. Das Gebiet liegt etwa 43 Kilometer von der italienischen Grenze in San Dorligo della Valle in der Provinz Triest entfernt.

