Inflation sank im Juli laut Schnellschätzung auf 7,0 Prozent

Wien - Die Inflation hat sich gemäß einer Schnellschätzung der Statistik Austria im Juli auf 7,0 Prozent verringert, nach 8,0 Prozent im Juni, bleibt aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Der Rückgang sei vor allem auf den nachlassenden Preisdruck bei der Haushaltsenergie zurückzuführen. Die Preise für Kraftstoffe und Heizöl seien im Vergleich zum Juli des Vorjahres deutlich gesunken, teilte die Statistik Austria am Montag mit.

Brennender Frachter ist seinem neuen Ankerplatz näher

Den Haag - Der brennende Frachter ist beim risikovollen Transport entlang der niederländischen Wattenmeerinseln seinem neuen Ankerplatz über Nacht deutlich nähergekommen. Der Frachter müsse noch 18 Meilen (etwa 33 Kilometer) zurücklegen, teilte die zuständige Behörde am Montagmorgen um 8.00 Uhr in Den Haag mit. "Die Ankunftszeit hängt noch immer stark vom Wetter, Rauch, Strömungen und Gezeiten ab."

Neuerlich Koranverbrennung in Stockholm genehmigt

Stockholm - Die Polizei in Stockholm hat erneut eine geplante Koranverbrennung genehmigt. Laut schwedischen Medienberichten wollen zwei Personen auf einem Platz in der Altstadt von Stockholm am Montagnachmittag ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams verbrennen. Dabei soll es sich um dieselben Personen handeln, die in den vergangenen Wochen bereits zwei Mal Korane in Stockholm verbrannt, beziehungsweise auf andere Weise geschändet hatten.

Polaschek für neues Schuljahr optimistisch

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) ist trotz Lehrermangels optimistisch, im neuen Schuljahr alle Unterrichtsstunden anbieten zu können. "Wir sind noch mitten in der Zuteilung, aber es sieht im Großen und Ganzen sehr gut aus", so Polaschek zur APA. Nach derzeitigem Stand sollte sich alles ausgehen. Bei der neuen Lehrerausbildung soll es noch am Ende des Sommers einen Entwurf geben - derzeit spießt es sich noch bei Themen wie Studienarchitektur und Berufseinstieg.

Zehntausende Menschen in Peking wegen Taifun evakuiert

Peking - Sintflutartiger Regen im Gefolge des Tropensturms "Doksuri" hat in der chinesischen Hauptstadt Peking für schwere Überschwemmungen gesorgt. Die Behörden gaben am Montag für einen Großteil der Vororte die höchste Alarmstufe wegen Überschwemmungen und Erdrutschen aus. Im Stadtteil Mentougou wurden zwei Leichen aus Flüssen geborgen. Bereits am Sonntag waren zehntausende Einwohner aus den besonders überschwemmungsgefährdeten Vierteln der Hauptstadt in Sicherheit gebracht worden.

Toter bei Raketenangriff auf ukrainische Stadt Krywyj Rih

Krywyj Rih /Brjansk - Auf die südukrainische Stadt Krywyj Rih ist am Montag ein Raketenangriff verübt worden. In einem in sozialen Netzwerken verbreiteten Video war ein klaffendes Loch in einem neun Stockwerke hohem, brennenden Gebäude zu sehen. Wie das ukrainische Innenministerium mitteilte, kam bei dem russischen Angriff mindestens ein Mensch ums Leben. Es wurden weitere Opfer befürchtet, weil Menschen unter den Trümmern begraben worden könnten, hieß es.

Vater stirbt nach Unfall in französischem Spaßbad

Marseille - Nach einem Unfall in einem südfranzösischen Erlebnisbad ist ein Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Bürgermeister von Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Alain Decanis, schrieb in der Nacht zu Montag auf Facebook: "Mit großer Trauer habe ich am späten Abend erfahren, dass der Papa nicht überlebt hat." Zum Zustand des dreieinhalb Jahre alten Kindes, das bei dem Vorfall am Sonntag ebenfalls schwer verletzt worden war, machte Decanis keine Angaben.

Gemeindebund begrüßt leichteres Tempo 30 im Ortsgebiet

Wien - Der Gemeindebund unterstützt die von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) im APA-Interview angekündigte Reform, wonach Gemeinden künftig leichter und eigenständig Tempo 30 im Ortsgebiet verhängen dürfen. Es handle sich um eine "wichtige und hilfreiche Maßnahme" im Sinne der Verkehrssicherheit, hieß es am Montag in einer Aussendung. "Es muss aber auch geblitzt werden können", forderte der Gemeindebund gleichzeitig.

