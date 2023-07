Inflation sank im Juli laut Schnellschätzung auf 7,0 Prozent

Wien - Die Inflation hat sich gemäß einer Schnellschätzung der Statistik Austria im Juli auf 7,0 Prozent verringert, nach 8,0 Prozent im Juni, bleibt aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Der Rückgang sei vor allem auf den nachlassenden Preisdruck bei der Haushaltsenergie zurückzuführen. Die Preise für Kraftstoffe und Heizöl seien im Vergleich zum Juli des Vorjahres deutlich gesunken, teilte die Statistik Austria am Montag mit.

Brennender Frachter ist seinem neuen Ankerplatz näher

Den Haag - Der brennende Frachter ist beim risikovollen Transport entlang der niederländischen Wattenmeerinseln seinem neuen Ankerplatz über Nacht deutlich nähergekommen. Der Frachter müsse noch 18 Meilen (etwa 33 Kilometer) zurücklegen, teilte die zuständige Behörde am Montagmorgen um 8.00 Uhr in Den Haag mit. "Die Ankunftszeit hängt noch immer stark vom Wetter, Rauch, Strömungen und Gezeiten ab."

Knapp 5.900 Außerlandesbringungen im ersten Halbjahr

Wien - Knapp 5.900 freiwillige und zwangsweise Außerlandesbringungen haben im ersten Halbjahr in Österreich stattgefunden. Das entspricht einer Steigerung von 20 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Diese Zahlen hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert. Neuerliche Vorwürfe, wonach Österreich indirekt an Pushbacks von Migranten an der ungarischen Grenze beteiligt sei, wies er zurück.

Fleischallergie nach Zeckenstich bereits auch in Österreich

Wien - Fälle von Fleischallergie nach Stichen bestimmter Zeckenarten sind auch in Österreich aufgetreten. Schätzungen von bis zu 450.000 Betroffenen in den USA seit dem Jahr 2010 hatten am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Hierzulande erworbene Fälle sind aber ebenso bekannt, erläutert die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf ihrer Internetseite. Das sogenannte Alpha-Gal-Syndrom bei einem 51-Jährigen wurde von heimischen Forschenden sogar eingehend analysiert.

Westbahn tritt Verkehrsverbund Ostregion bei

Wien - Die Westbahn wird ab August Teil des Verkehrsverbunds Ostregion (VOR). Vor allem Pendlerinnen und Pendler würden davon profitieren, da alle gültigen VOR-Tickets auch in der Westbahn genutzt werden können, hieß es am Montag in einer Mitteilung des VOR. Das Öffi-Angebot würde um rund 21.000 Zugfahrten pro Jahr erweitert. Die Westbahn startet am Westbahnhof, hält in St. Pölten und Amstetten und fährt weiter bis Salzburg sowie nach Innsbruck und München.

Zwei Tote durch russischen Beschuss der Südukraine

Krywyj Rih /Brjansk - Russland hat am Montag erneut südukrainische Städte angegriffen und dabei Behörden zufolge mindestens zwei Zivilisten getötet und zwölf weitere verletzt. In der Stadt Krywyj Rih, Heimat des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schlugen zwei russische Raketen in ein neunstöckiges Wohnhaus und ein Gebäude der Universität ein. In dem Wohnhaus starb nach ersten Erkenntnissen des Innenministeriums ein Mann, zehn weitere Personen wurden verletzt.

Zehntausende Menschen in Peking wegen Taifun evakuiert

Peking - Sintflutartiger Regen im Gefolge des Tropensturms "Doksuri" hat in der chinesischen Hauptstadt Peking für schwere Überschwemmungen gesorgt. Die Behörden gaben am Montag für einen Großteil der Vororte die höchste Alarmstufe wegen Überschwemmungen und Erdrutschen aus. Im Stadtteil Mentougou wurden zwei Leichen aus Flüssen geborgen. Bereits am Sonntag waren zehntausende Einwohner aus den besonders überschwemmungsgefährdeten Vierteln der Hauptstadt in Sicherheit gebracht worden.

Neuerlich Koranverbrennung in Stockholm genehmigt

Stockholm - Die Polizei in Stockholm hat erneut eine geplante Koranverbrennung genehmigt. Laut schwedischen Medienberichten wollen zwei Personen auf einem Platz in der Altstadt von Stockholm am Montagnachmittag ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams verbrennen. Dabei soll es sich um dieselben Personen handeln, die in den vergangenen Wochen bereits zwei Mal Korane in Stockholm verbrannt, beziehungsweise auf andere Weise geschändet hatten.

