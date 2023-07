Inflation sank im Juli laut Schnellschätzung auf 7,0 Prozent

Wien - Die Inflation hat sich gemäß einer Schnellschätzung der Statistik Austria im Juli auf 7,0 Prozent verringert, nach 8,0 Prozent im Juni, bleibt aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Der Rückgang sei vor allem auf den nachlassenden Preisdruck bei der Haushaltsenergie zurückzuführen. Die Preise für Kraftstoffe und Heizöl seien im Vergleich zum Juli des Vorjahres deutlich gesunken, teilte die Statistik Austria am Montag mit.

Brennender Frachter am neuen Ankerplatz angekommen

Den Haag - Der brennende Frachter im niederländischen Wattenmeer ist nach einem riskanten Transport entlang von Inseln an seinem neuen vorläufigen Ankerplatz angelangt. Das teilte die Wasserbehörde am Montag in Den Haag mit. Zwei Schlepper hatten die "Fremantle Highway" seit Sonntagabend nach Osten geschleppt - bis etwa 16 Kilometer im Norden der Inseln Schiermonnikoog und Ameland. Der Transport war nach Angaben der Behörde ohne Probleme verlaufen. Die Lage des Schiffes sei stabil.

Sieben Tote durch russischen Beschuss der Südukraine

Krywyj Rih /Brjansk - Russland hat am Montag erneut südukrainische Städte angegriffen und dabei Behörden zufolge mindestens sieben Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt. In der Stadt Krywyj Rih, Heimat des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schlugen zwei russische Raketen in ein neunstöckiges Wohnhaus und ein Gebäude der Universität ein. Der Kreml bezeichnete die jüngsten Drohnenattacken der Ukraine auf Russland als "Akt der Verzweiflung" des Nachbarlandes.

Knapp 5.900 Außerlandesbringungen im ersten Halbjahr

Wien - Knapp 5.900 freiwillige und zwangsweise Außerlandesbringungen haben im ersten Halbjahr in Österreich stattgefunden. Das entspricht einer Steigerung von 20 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Diese Zahlen hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert. Neuerliche Vorwürfe, wonach Österreich indirekt an Pushbacks von Migranten an der ungarischen Grenze beteiligt sei, wies er zurück.

Lufthansa will "Letzte Generation" nach Blockaden klagen

Frankfurt - Der Lufthansa-Konzern verlangt Schadenersatz nach den Flughafen-Bockaden durch die "Letzte Generation" in Deutschland. Man beabsichtige, für sämtliche Fluggesellschaften der Gruppe Ansprüche geltend zu machen, erklärte eine Sprecherin des Konzerns am Montag in Frankfurt. Es geht dabei um dutzende Flüge, die am 13. Juli diesen Jahres bei Blockaden in Düsseldorf und Hamburg ausgefallen waren sowie um einen Klima-Protest am 24. November 2022 am Berliner Hauptstadtflughafen.

Fleischallergie nach Zeckenstich bereits auch in Österreich

Wien - Fälle von Fleischallergie nach Stichen bestimmter Zeckenarten sind auch in Österreich aufgetreten. Schätzungen von bis zu 450.000 Betroffenen in den USA seit dem Jahr 2010 hatten am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Hierzulande erworbene Fälle sind aber ebenso bekannt, erläutert die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf ihrer Internetseite. Das sogenannte Alpha-Gal-Syndrom bei einem 51-Jährigen wurde von heimischen Forschenden sogar eingehend analysiert.

Westbahn tritt Verkehrsverbund Ostregion bei

Wien - Die Westbahn wird ab August Teil des Verkehrsverbunds Ostregion (VOR). Vor allem Pendlerinnen und Pendler würden davon profitieren, da alle gültigen VOR-Tickets auch in der Westbahn genutzt werden können, hieß es am Montag in einer Mitteilung des VOR. Das Öffi-Angebot würde um rund 21.000 Zugfahrten pro Jahr erweitert. Die Westbahn startet am Westbahnhof, hält in St. Pölten und Amstetten und fährt weiter bis Salzburg sowie nach Innsbruck und München.

Gemeindebund begrüßt leichteres Tempo 30 im Ortsgebiet

Wien - Der Gemeindebund und der Städtebund unterstützen die von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) im APA-Interview angekündigte Reform, wonach Gemeinden künftig leichter und eigenständig Tempo 30 im Ortsgebiet verhängen dürfen. Es handle sich um eine "wichtige und hilfreiche Maßnahme" im Sinne der Verkehrssicherheit, hieß es am Montag in einer Gemeindebund-Aussendung. "Es muss aber auch geblitzt werden können", forderte der Gemeindebund gleichzeitig.

