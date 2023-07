Knapp 5.900 Außerlandesbringungen im ersten Halbjahr

Wien - Knapp 5.900 freiwillige und zwangsweise Außerlandesbringungen haben im ersten Halbjahr in Österreich stattgefunden. Das entspricht einer Steigerung von 20 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Diese Zahlen hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert. Neuerliche Vorwürfe, wonach Österreich indirekt an Pushbacks von Migranten an der ungarischen Grenze beteiligt sei, wies er zurück.

Sieben Tote durch russischen Beschuss der Südukraine

Krywyj Rih /Brjansk - Russland hat am Montag erneut südukrainische Städte angegriffen und dabei Behörden zufolge mindestens sieben Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt. In der Stadt Krywyj Rih, Heimat des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schlugen zwei russische Raketen in ein neunstöckiges Wohnhaus und ein Gebäude der Universität ein. Der Kreml bezeichnete die jüngsten Drohnenattacken der Ukraine auf Russland als "Akt der Verzweiflung" des Nachbarlandes.

Brennender Frachter am neuen Ankerplatz angekommen

Den Haag - Der seit Tagen in der Nordsee brennende Auto-Frachter befindet hat seinen neuen vorläufigen Ankerplatz erreicht. Die "Fremantle Highway" sei ohne Probleme zu ihrem neuen Standort 16 Kilometer nördlich der niederländischen Wattenmeer-Inseln Ameland und Schiermonnikoog geschleppt worden, teilte die für Wasserwege zuständigen Behörde Rijkswaterstaat am Montag mit. Dort soll das Schiff nun inspiziert werden.

IS reklamiert tödlichen Anschlag in Pakistan für sich

Islamabad - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat das Bombenattentat mit Dutzenden Toten in Pakistan für sich reklamiert. Dies berichtete das Sprachrohr "Amak" der Jihadisten-Miliz am Montag. Am Sonntag hatte sich demnach ein Selbstmordattentäter auf einer politischen Veranstaltung der islamisch-konservativen Partei Jamiat Ulema-e Islam (JUI-F) in die Luft gesprengt.

Deutschland stoppt Entwicklungshilfe für den Niger

Niamey - Deutschland legt nach dem Militärputsch im Niger weitere Hilfen für das westafrikanische Land auf Eis. Am Montag wurde auch die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit ausgesetzt, nachdem zuvor alle direkten Unterstützungszahlungen an die zentrale Regierung in Niamey vorerst gestoppt worden waren. Die EU stellte sich indes klar hinter die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS, die den Putschisten am Wochenende ein Ultimatum gestellt hatte.

Neuerlich Koranverbrennung in Stockholm

Stockholm - In Stockholm hat am Montag erneut eine Koranverbrennung stattgefunden. Zwei Personen verwendeten den Koran zuerst als Fußball und zündeten ihn anschließend an. Die beiden Männer, die in den vergangenen Wochen bereits zwei ähnliche Demonstrationen in Stockholm abgehalten hatten, zeigten auch Bilder von muslimischen Würdenträgern und traten anschließend auf ihnen herum.

Kika/Leiner - SPÖ fordert Änderung des Insolvenzrechts

Wien - Die SPÖ nimmt die Kika/Leiner-Pleite zum Anlass für wirtschaftspolitische Forderungen und pocht weiter auf eine Insolvenzrechtsänderung. Öffentliche Krisenhilfen, wie sie die Möbelhändler in der Eigentümerzeit von Rene Benkos Signa erhalten hatten, sollen im Insolvenzfall künftig vorrangig behandelt werden. Zudem solle im Justizministerium eine Behörde für Großinsolvenzen eingerichtet werden. Diese soll sich um drohende Insolvenzverschleppung kümmern und rasch aufarbeiten.

