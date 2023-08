Katholischer Weltjugendtag in Lissabon beginnt

Lissabon - In Lissabon beginnt am Dienstag der internationale Weltjugendtag (WJT) der katholischen Kirche. Zu dem sechstägigen Glaubensfest werden hunderttausende junge Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt in der Hauptstadt Portugals erwartet, darunter nach Schätzungen etwa 3.000 aus Österreich, wie Kathpress meldet. Von Mittwoch bis Sonntag ist auch Papst Franziskus vor Ort. Lissabons Erzbischof Manuel Clemente feiert am Dienstagabend den Eröffnungsgottesdienst des Großereignisses.

Primärversorgungseinheiten ab sofort einfacher geregelt

Wien - Mit (heutigem) Dienstag ist die Novelle des Primärversorgungsgesetzes in Kraft getreten. Damit werden Kinder-Primärversorgungseinheiten (PVE) ermöglicht, zudem können PVE auch an Wochenenden und Feiertagen zur Akutversorgung öffnen. Ein neues Auswahlverfahren für solche Gesundheitseinrichtungen soll Gründungen rascher ermöglichen und Versorgungslücken füllen, erläutert die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), die eine Online-Plattform mit Infos und Jobangeboten für PVE betreibt.

Drohnenangriffe auf Charkiw und Moskau

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - In Charkiw sind bei nächtlichen russischen Angriffen nach ukrainischen Angaben mehrere Drohnen in bewohntem Gebiet niedergegangen. Dabei wurden zwei Stockwerke eines Studentenwohnheims zerstört. Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, berichtete unterdessen von einem Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt. Mehrere Drohnen seien abgeschossen worden. Eine habe jedoch dasselbe Hochhaus getroffen, das bereits Anfang der Woche bei einem Angriff beschädigt worden war.

USA sprechen mit Taliban

Kabul/Washington/Doha - Die USA und Vertreter der radikalislamischen Taliban aus Afghanistan sind in Katar zu zweitägigen Gesprächen zusammengekommen. Die Regierung in Washington sei offen für weitere technische Gespräche mit den Taliban über wirtschaftliche Stabilität und den Kampf gegen den Drogenhandel, teilte das US-Außenministerium am Montag nach den Gesprächen in Doha mit. Gleichzeitig erneuerten die USA ihre Besorgnis über die Verschlechterung der Menschenrechtslage.

Intervention im Niger wäre für Nachbarn "Kriegserklärung"

Niamey/Ouagadougou/Bamako - Die Regierungen in Mali und Burkina Faso haben davor gewarnt, dass ein militärisches Eingreifen im Nachbarland Niger zur Wiedereinsetzung des festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum von ihnen als "Kriegserklärung" aufgefasst würde. "Jegliche militärische Intervention im Niger käme einer Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali gleich", teilten beide ebenfalls aus Staatsstreichen hervorgegangene Regierungen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Schieder: SPÖ auch unter Babler "klar proeuropäische Partei"

Wien/Brüssel - Die SPÖ ist auch unter dem Vorsitz von Andreas Babler eine "klar proeuropäische Partei". Diese Ansicht vertrat der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Schieder am Montagabend in der ORF-ZiB 2. Dass Babler 2020 in einem Video scharfe Kritik an der EU geübt hatte, müsse im Zusammenhang mit der EU-Politik in Migrations- und Flüchtlingsfragen gesehen werden, zu der sich der nunmehrige SPÖ-Chef damals geäußert habe. Zudem habe Babler gewisse Aussagen bereits relativiert.

US-Sanktionen gegen Vertreter der bosnische Republika Srpska

Washington/Banja Luka - Die USA haben am Montag Wirtschaftssanktionen gegen vier hochrangige Vertreter der überwiegend von bosnischen Serben bewohnten Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina verhängt. Ihnen wird vorgeworfen, für die Verabschiedung eines Gesetzes verantwortlich zu sein, "dass die Umsetzung des Friedensabkommens von Dayton gefährdet", wie es in einer Erklärung des US-Finanzministeriums hieß. Der bosnische Serbenführer Milorad Dodik hatte das Gesetz Anfang Juli erlassen.

Teilnahme Österreichs an Sky Shield für Kogler "logisch"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bricht eine Lanze für das europäische Luftverteidigungssystem "Sky Shield". "Der Kern unserer militärischen Neutralität bedeutet, dass wir uns selbst verteidigen können - auch gegen Raketen und den Drohnenterror", sagte Kogler der "Kleinen Zeitung" (Dienstag-Ausgabe). Dass sich Österreich daran beteilige, sei logisch. Die Überwachung und Verteidigung des Luftraums über Europa ist nur gemeinsam sinnvoll, effizient und zweckmäßig möglich."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red