Katholischer Weltjugendtag in Lissabon beginnt

Lissabon - In Lissabon beginnt am Dienstag der internationale Weltjugendtag (WJT) der katholischen Kirche. Zu dem sechstägigen Glaubensfest werden hunderttausende junge Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt in der Hauptstadt Portugals erwartet, darunter nach Schätzungen etwa 3.000 aus Österreich, wie Kathpress meldet. Von Mittwoch bis Sonntag ist auch Papst Franziskus vor Ort. Lissabons Erzbischof Manuel Clemente feiert am Dienstagabend den Eröffnungsgottesdienst des Großereignisses.

Primärversorgungseinheiten ab sofort einfacher geregelt

Wien - Mit (heutigem) Dienstag ist die Novelle des Primärversorgungsgesetzes in Kraft getreten. Damit werden Kinder-Primärversorgungseinheiten (PVE) ermöglicht, zudem können PVE auch an Wochenenden und Feiertagen zur Akutversorgung öffnen. Ein neues Auswahlverfahren für solche Gesundheitseinrichtungen soll Gründungen rascher ermöglichen und Versorgungslücken füllen, erläutert die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), die eine Online-Plattform mit Infos und Jobangeboten für PVE betreibt.

Drohnenangriffe auf Charkiw und Moskau

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - In Charkiw sind bei nächtlichen russischen Angriffen nach ukrainischen Angaben mehrere Drohnen in bewohntem Gebiet niedergegangen. Dabei wurden zwei Stockwerke eines Studentenwohnheims zerstört. Der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, berichtete unterdessen von einem Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt. Mehrere Drohnen seien abgeschossen worden. Eine habe jedoch dasselbe Hochhaus getroffen, das bereits Anfang der Woche bei einem Angriff beschädigt worden war.

Weitere Tote nach Regenfällen in Peking

Peking - In der chinesischen Hauptstadt Peking sind nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Nachdem am Montag zunächst von zwei Opfern die Rede gewesen war, berichteten die Staatsmedien am Dienstag von mindestens elf Toten. Zudem wurden 27 Menschen vermisst.

Mit 47 Schlangen im Gepäck von Malaysia nach Indien geflogen

Kuala Lumpur - Auf einem Flughafen im Süden von Indien ist ein Passagier Berichten zufolge mit 47 Schlangen und zwei Eidechsen im Gepäck erwischt worden. Der Mann habe die Pythons aus der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur einschmuggeln wollen, schrieben indische und malaysische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Zollbehörden. Er sei am Flughafen von Tiruchirapalli im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu von Beamten angehalten worden, denen das Gepäck verdächtig vorgekommen sei.

Firmengründungen heuer im ersten Halbjahr stark gestiegen

Wien - Heuer sind bereits deutlich mehr neue Unternehmen entstanden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Gründungen legte im ersten Halbjahr um 7,7 Prozent auf 19.616 Firmen zu, wie aus den vorläufigen Daten der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hervorgeht. Besonders viele Betriebe entstanden im Tourismus und im Handel. Die Gründerinnen und Gründer waren im Schnitt 36,3 Jahre alt.

Hohe Inflation dürfte auch Politikergehälter steigen lassen

Wien - Die Politikerbezüge dürften kommendes Jahr um 9,7 Prozent steigen. Das entspricht dem voraussichtlichen Anpassungsfaktor der Pensionen. Eine solche Erhöhung wäre zwar ein neuer Rekord. Dennoch hat die Gehaltspyramide für Politikerinnen und Politiker seit ihrer Einführung vor über 25 Jahren massiv an Wert verloren - wegen mehrerer Nulllohnrunden und Anpassungen unter der Inflationsrate.

