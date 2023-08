Myanmar: Aung San Suu Kyis Haftstrafe wird reduziert

Naypyidaw - Zweieinhalb Jahre nach der Festnahme von Aung San Suu Kyi in Myanmar hat die Militärjunta einen teilweisen Straferlass für die gestürzte De-facto-Regierungschefin angekündigt. Damit würden die Haftstrafen der 78-Jährigen sowie des früheren Präsidenten Win Myint im Rahmen einer Massenamnestie reduziert, teilten die Generäle am Dienstag mit. Es handle sich aber nicht um eine vollständige Begnadigung der Friedensnobelpreisträgerin, berichtete die Nachrichtenseite "Myanmar Now".

Erdüberlastungstag für heuer erreicht

Genf/Wien - Die Menschen haben die eigentlich für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden ökologischen Ressourcen der Erde an diesem Mittwoch aufgebraucht. Der 2. August ist nach den Berechnungen der amerikanischen Umweltorganisation Global Footprint Network in diesem Jahr der Erdüberlastungstag. Wenn alle so aufwendig leben würden wie in Österreich, wäre dies der 6. April gewesen, unser nationaler "Earth Overshoot Day".

Arbeitslosenquote im Juli auf 5,9 Prozent geklettert

Wien - Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich heuer im Juli gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Im langjährigen Vergleich ist die Arbeitslosigkeit aber nach wie vor auf niedrigem Niveau. Beim Arbeitsmarktservice waren 310.582 Personen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um knapp 14.000 mehr als im Juli 2022, wie das AMS am Dienstag bekanntgab. Davon waren 60.355 in Schulungsmaßnahmen. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,6 auf 5,9 Prozent.

Wieder ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Die russische Hauptstadt Moskau ist in ihrem Wolkenkratzerviertel Moskwa City erneut Ziel eines feindlichen Drohnenangriffs geworden. Die russische Schwarzmeerflotte wehrte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau drei Attacken von ukrainischen Seedrohnen auf ihre Schiffe ab. Russland griff die ostukrainische Stadt Charkiw nach örtlichen Behördenangaben mit Kamikaze-Drohnen an. Ein dreistöckiges Wohnheim ist durch einen Treffer fast vollständig zerstört worden.

Weitere Tote nach Regenfällen in Peking

Peking - In der chinesischen Hauptstadt Peking sind nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Nachdem am Montag zunächst von zwei Opfern die Rede gewesen war, berichteten die Staatsmedien am Dienstag von mindestens elf Toten. Zudem wurden 27 Menschen vermisst.

17 Tote bei Einsturz von Baukran im Westen Indiens

Mumbai (Bombay) - Beim Einsturz eines Baukrans im Westen Indiens sind am Dienstag mindestens 17 Bauarbeiter zu Tode gekommen. Wie die indische Katastrophenschutzbehörde NRDF mitteilte, stürzte der Kran auf der Baustelle einer Schnellstraße in einem Vorort der Metropole Mumbai in der Nacht auf große Betonplatten. Große Trümmerteile krachten auf die Arbeiter. 17 Leichen seien geborgen worden, erklärte die NRDF. Drei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Hohe Inflation dürfte auch Politikergehälter steigen lassen

Wien - Die Politikerbezüge dürften kommendes Jahr um 9,7 Prozent steigen. Das entspricht dem voraussichtlichen Anpassungsfaktor der Pensionen. Eine solche Erhöhung wäre zwar ein neuer Rekord. Dennoch hat die Gehaltspyramide für Politikerinnen und Politiker seit ihrer Einführung vor über 25 Jahren massiv an Wert verloren - wegen mehrerer Nulllohnrunden und Anpassungen unter der Inflationsrate.

2.500 Häftlinge seit 2012 in Großbritannien entkommen

London - Aus dem Strafvollzug in England und Wales sind innerhalb des vergangenen Jahrzehnts fast 2.500 Kriminelle entkommen oder versehentlich freigelassen worden. Die konservative Regierung sei nicht in der Lage, "die grundlegende Aufgabe zu erfüllen, gefährliche Kriminelle einzusperren", sagte Steve Reed, justizpolitischer Sprecher der Oppositionspartei Labour, am Dienstag dem Sender Sky News zufolge. Viele Gewalttäter, Vergewaltiger und Räuber seien unrechtmäßig freigekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red