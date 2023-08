Hohe Inflation dürfte auch Politikergehälter steigen lassen

Wien - Die Politikerbezüge dürften kommendes Jahr um 9,7 Prozent steigen. Das entspricht dem voraussichtlichen Anpassungsfaktor der Pensionen. Eine solche Erhöhung wäre zwar ein neuer Rekord. Dennoch hat die Gehaltspyramide für Politikerinnen und Politiker seit ihrer Einführung vor über 25 Jahren massiv an Wert verloren - wegen mehrerer Nulllohnrunden und Anpassungen unter der Inflationsrate.

Myanmar: Aung San Suu Kyis Haftstrafe wird reduziert

Naypyidaw - Zweieinhalb Jahre nach der Festnahme von Aung San Suu Kyi in Myanmar hat die Militärjunta einen teilweisen Straferlass für die gestürzte De-facto-Regierungschefin angekündigt. Damit würden die Haftstrafen der 78-Jährigen sowie des früheren Präsidenten Win Myint im Rahmen einer Massenamnestie reduziert, teilten die Generäle am Dienstag mit. Es handle sich aber nicht um eine vollständige Begnadigung der Friedensnobelpreisträgerin, berichtete die Nachrichtenseite "Myanmar Now".

Erdüberlastungstag für heuer erreicht

Genf/Wien - Die Menschen haben die eigentlich für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden ökologischen Ressourcen der Erde an diesem Mittwoch aufgebraucht. Der 2. August ist nach den Berechnungen der amerikanischen Umweltorganisation Global Footprint Network in diesem Jahr der Erdüberlastungstag. Wenn alle so aufwendig leben würden wie in Österreich, wäre dies der 6. April gewesen, unser nationaler "Earth Overshoot Day".

Arbeitslosenquote im Juli auf 5,9 Prozent geklettert

Wien - Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich heuer im Juli gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Im langjährigen Vergleich ist die Arbeitslosigkeit aber nach wie vor auf niedrigem Niveau. Beim Arbeitsmarktservice waren 310.582 Personen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um knapp 14.000 mehr als im Juli 2022, wie das AMS am Dienstag bekanntgab. Davon waren 60.355 in Schulungsmaßnahmen. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,6 auf 5,9 Prozent.

Kategoriemieten steigen um 5,5 % - Auch freie Mieten teurer

Wien - Bei einem erheblichen Teil der Mietwohnungen steht mit August die nächste Preiserhöhung an. Die Kategoriemieten werden um mehr als 5,5 Prozent erhöht und auch bei Mietwohnungen mit freier Zinsvereinbarung wird die stark angezogene allgemeine Teuerung in Österreich schlagend, wie SPÖ, Arbeiterkammer, ÖGB und Mietervereinigung warnen. Sie fordern zum wiederholten Mal eine Mietpreisbremse und verweisen auf die positive Wirkung dieser in anderen Ländern.

UNO prüft Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

Wien - Österreich hat bei der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention noch viel Arbeit vor sich, lautete der Tenor bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Von 21. bis 23. August wird die österreichische Umsetzung vom UN-Fachausschuss in Genf geprüft. Verbesserungspotenzial ortet der Monitoringausschuss zur Einhaltung der Konvention etwa in den Bereichen Inklusive Bildung, Frauen mit Behinderungen und Persönliche Assistenz.

Wieder ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Die russische Hauptstadt Moskau ist in ihrem Wolkenkratzerviertel Moskwa City erneut Ziel eines feindlichen Drohnenangriffs geworden. Mehrere Drohnen seien in der Nacht zu Dienstag bei dem Versuch, nach Moskau zu fliegen, von der Flugabwehr abgeschossen worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Eine Drohne habe dasselbe Hochhaus getroffen, das bereits am Sonntag Ziel einer Attacke gewesen war.

Zahl der Toten nach Regenfällen in Peking steigt weiter

Peking - Bei außergewöhnlich heftigen Regenfällen sind in der chinesischen Hauptstadt Peking und der angrenzenden Provinz Hebei mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Chinesische Staatsmedien berichteten am Dienstag von mindestens elf Toten in Peking. Neun weitere Opfer gab es demnach in der Provinz Hebei, die die Hauptstadt umgibt. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden noch vermisst. Die extremen Regenfälle waren eine Folge des Tropensturms "Doksuri".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red