Myanmar: Aung San Suu Kyis Haftstrafe wird reduziert

Naypyidaw - Zweieinhalb Jahre nach der Festnahme von Aung San Suu Kyi in Myanmar hat die Militärjunta einen teilweisen Straferlass für die gestürzte De-facto-Regierungschefin angekündigt. Damit würden die Haftstrafen der 78-Jährigen sowie des früheren Präsidenten Win Myint im Rahmen einer Massenamnestie reduziert, teilten die Generäle am Dienstag mit. Es handle sich aber nicht um eine vollständige Begnadigung der Friedensnobelpreisträgerin, berichtete die Nachrichtenseite "Myanmar Now".

Arbeitslosenquote im Juli auf 5,9 Prozent geklettert

Wien - Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich heuer im Juli gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Im langjährigen Vergleich ist die Arbeitslosigkeit aber nach wie vor auf niedrigem Niveau. Beim Arbeitsmarktservice waren 310.582 Personen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um knapp 14.000 mehr als im Juli 2022, wie das AMS am Dienstag bekannt gab. Davon waren 60.355 in Schulungsmaßnahmen. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,6 auf 5,9 Prozent.

Erdüberlastungstag für heuer erreicht

Genf/Wien - Die Menschen haben die eigentlich für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden ökologischen Ressourcen der Erde an diesem Mittwoch aufgebraucht. Der 2. August ist nach den Berechnungen der amerikanischen Umweltorganisation Global Footprint Network in diesem Jahr der Erdüberlastungstag. Wenn alle so aufwendig leben würden wie in Österreich, wäre dies der 6. April gewesen, unser nationaler "Earth Overshoot Day".

Hohe Inflation dürfte auch Politikergehälter steigen lassen

Wien - Die Politikerbezüge dürften kommendes Jahr um 9,7 Prozent steigen. Das entspricht dem voraussichtlichen Anpassungsfaktor der Pensionen. Eine solche Erhöhung wäre zwar ein neuer Rekord. Dennoch hat die Gehaltspyramide für Politikerinnen und Politiker seit ihrer Einführung vor über 25 Jahren massiv an Wert verloren - wegen mehrerer Nulllohnrunden und Anpassungen unter der Inflationsrate.

Wieder ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Die russische Hauptstadt Moskau ist in ihrem Wolkenkratzerviertel Moskwa City erneut Ziel eines feindlichen Drohnenangriffs geworden. Mehrere Drohnen seien in der Nacht zu Dienstag bei dem Versuch, nach Moskau zu fliegen, von der Flugabwehr abgeschossen worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Eine Drohne habe dasselbe Hochhaus getroffen, das bereits am Sonntag Ziel einer Attacke gewesen war.

Katholischer Weltjugendtag in Lissabon begonnen

Lissabon - In Lissabon hat am Dienstag der internationale Weltjugendtag (WJT) der katholischen Kirche begonnen. Zu dem sechstägigen Glaubensfest werden hunderttausende junge Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt in der Hauptstadt Portugals erwartet, darunter rund 3.000 aus Österreich, wie Kathpress meldet. Von Mittwoch bis Sonntag ist auch Papst Franziskus vor Ort. Lissabons Erzbischof Manuel Clemente feiert am Dienstagabend den Eröffnungsgottesdienst des Großereignisses.

UNO prüft Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

Wien - Österreich hat bei der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention noch viel Arbeit vor sich, lautete der Tenor bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Von 21. bis 23. August wird die österreichische Umsetzung vom UN-Fachausschuss in Genf geprüft. Verbesserungspotenzial ortet der Monitoringausschuss zur Einhaltung der Konvention etwa in den Bereichen Inklusive Bildung, Frauen mit Behinderungen und Persönliche Assistenz.

Karner sieht Erfolge bei der Rekrutierung für die Polizei

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht Erfolge bei der Rekrutierung neuer Polizistinnen und Polizisten durch die im Vorjahr gesetzten Neuerungen im Auswahlverfahren und damit verbundenen Lockerungen der Aufnahmekriterien. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber habe sich seit Jahresbeginn "mehr als verdreifacht" gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. "Heuer haben sich bereits 6.200 Frauen und Männer für den Polizeidienst beworben", sagte Karner am Dienstag.

Wiener Börse im Minus. Der ATX verliert am Nachmittag 0,4 Prozent.

Wien - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Abgaben in den August gestartet. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit leichterer Tendenz. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit minus 0,40 Prozent bei 3.233,03 Punkten. Datenseitig richtete sich der Fokus auf einige Stimmungsindikatoren aus der Industrie. RBI-Aktien büßten nach Zahlen 4,3 Prozent ein, AT&S zeigten sich ebenfalls nach Zahlen mit plus 0,2 Prozent..

