Regierung kündigt Nulllohnrunde für Bundespolitiker an

Wien - Die Politikergehälter werden nicht automatisch an die Inflation angepasst. Das kündigten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Dienstag an. "Für Spitzenvertreter/innen der Bundesebene wird es eine Nulllohnrunde geben", so Nehammer und Kogler in einer Stellungnahme. Betroffen sind der Bundespräsident, die Regierung sowie Nationalratspräsidenten und Klubobleute. Landespolitiker und Abgeordnete erhalten dagegen die halbe Inflationsabgeltung.

Arbeitslosenquote im Juli auf 5,9 Prozent geklettert

Wien - Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich heuer im Juli gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Im langjährigen Vergleich ist die Arbeitslosigkeit aber nach wie vor auf niedrigem Niveau. Beim Arbeitsmarktservice waren 310.582 Personen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um knapp 14.000 mehr als im Juli 2022, wie das AMS am Dienstag bekannt gab. Davon waren 60.355 in Schulungsmaßnahmen. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,6 auf 5,9 Prozent.

Wieder ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Die russische Hauptstadt Moskau ist in ihrem Wolkenkratzerviertel Moskwa City erneut Ziel eines feindlichen Drohnenangriffs geworden. Mehrere Drohnen seien in der Nacht zu Dienstag bei dem Versuch, nach Moskau zu fliegen, von der Flugabwehr abgeschossen worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Eine Drohne habe dasselbe Hochhaus getroffen, das bereits am Sonntag Ziel einer Attacke gewesen war.

Katholischer Weltjugendtag in Lissabon begonnen

Lissabon - In Lissabon hat am Dienstag der internationale Weltjugendtag (WJT) der katholischen Kirche begonnen. Zu dem sechstägigen Glaubensfest werden hunderttausende junge Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt in der Hauptstadt Portugals erwartet, darunter rund 3.000 aus Österreich, wie Kathpress meldet. Von Mittwoch bis Sonntag ist auch Papst Franziskus vor Ort. Lissabons Erzbischof Manuel Clemente feiert am Dienstagabend den Eröffnungsgottesdienst des Großereignisses.

Zillertaler "Wasserstoffbahn" - Landesregierung bleibt dabei

Jenbach/Innsbruck - In der Debatte um das derzeit in Tirol heiß diskutierte Zillertaler Projekt "Wasserstoffbahn" hat ein Gespräch zwischen Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und dessen Stellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) am Dienstag keine Kehrtwende gebracht. Beide bekannten sich demnach zum Beschluss pro "Wasserstoffbahn". Allerdings sollten die Grundlagen finanziell und technisch durch eine unabhängige Stelle bewertet werden. Das solle das Vertrauen in das Projekt wiederherstellen, hieß es.

UNO prüft Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

Wien - Österreich hat bei der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention noch viel Arbeit vor sich, lautete der Tenor bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Von 21. bis 23. August wird die österreichische Umsetzung vom UN-Fachausschuss in Genf geprüft. Verbesserungspotenzial ortet der Monitoringausschuss zur Einhaltung der Konvention etwa in den Bereichen Inklusive Bildung, Frauen mit Behinderungen und Persönliche Assistenz.

Europäische Staaten starten Evakuierung aus dem Niger

Niamey/Paris/Wien - Knapp eine Woche nach dem Militärputsch im Niger beginnen mehrere europäische Staaten damit, ihre Staatsangehörigen aus dem westafrikanischen Land in Sicherheit zu bringen. "Die Evakuierung beginnt heute", teilte das französische Außenministerium am Dienstag in Paris mit. Frankreich arbeite auch daran, Menschen aus anderen europäischen Ländern aus dem Niger zu bringen. Binnen eines Tages würden Hunderte Menschen ausgeflogen.

Gesetzestext in weiblicher Form - ÖVP für Abänderung

Wien - Die ÖVP fordert eine Abänderung des von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) in rein weiblicher Form vorgelegten Gesetzestextes. "Es gibt für die Legistik klare Regeln. Die müssen vom Verfassungsdienst, der ja mir untersteht, auch angesprochen werden", sagte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) gegenüber den "Salzburger Nachrichten" (Dienstag). "Ich empfehle, es den geltenden Regeln anzupassen".

