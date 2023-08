Regierung kündigt Nulllohnrunde für Bundespolitiker an

Wien - Die Politikergehälter werden nicht automatisch an die Inflation angepasst. Das kündigten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Dienstag an. "Für Spitzenvertreter/innen der Bundesebene wird es eine Nulllohnrunde geben", so Nehammer und Kogler in einer Stellungnahme. Betroffen sind der Bundespräsident, die Regierung sowie Nationalratspräsidenten und Klubobleute. Landespolitiker und Abgeordnete erhalten dagegen die halbe Inflationsabgeltung.

WJC-Präsident Lauder fordert verbindende Regierung in Israel

New York/Tel Aviv - Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC), Ronald S. Lauder, hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und die Oppositionsführer Yair Lapid und Benjamin Gantz zur Bildung einer lagerübergreifenden Regierung in Israel aufgerufen. In einem von der Tageszeitung "Die Presse" (Dienstagsausgabe) veröffentlichten Gastkommentar begründete Lauder seine Einmischung in Israels Innenpolitik mit der "unmittelbaren und existenziellen Gefahr", in der sich Israel befinde.

Wieder ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Die russische Hauptstadt Moskau ist in ihrem Wolkenkratzerviertel Moskwa City erneut Ziel eines feindlichen Drohnenangriffs geworden. Mehrere Drohnen seien in der Nacht zu Dienstag bei dem Versuch, nach Moskau zu fliegen, von der Flugabwehr abgeschossen worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Eine Drohne habe dasselbe Hochhaus getroffen, das bereits am Sonntag Ziel einer Attacke gewesen war.

Katholischer Weltjugendtag in Lissabon begonnen

Lissabon - In Lissabon hat am Dienstag der internationale Weltjugendtag (WJT) der katholischen Kirche begonnen. Zu dem sechstägigen Glaubensfest werden hunderttausende junge Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt in der Hauptstadt Portugals erwartet, darunter rund 3.000 aus Österreich, wie Kathpress meldet. Von Mittwoch bis Sonntag ist auch Papst Franziskus vor Ort. Lissabons Erzbischof Manuel Clemente feiert am Dienstagabend den Eröffnungsgottesdienst des Großereignisses.

UNO prüft Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

Wien - Österreich hat bei der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention noch viel Arbeit vor sich, lautete der Tenor bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Von 21. bis 23. August wird die österreichische Umsetzung vom UN-Fachausschuss in Genf geprüft. Verbesserungspotenzial ortet der Monitoringausschuss zur Einhaltung der Konvention etwa in den Bereichen Inklusive Bildung, Frauen mit Behinderungen und Persönliche Assistenz.

Heikle Öl-Bergung von Schrott-Tanker im Roten Meer

Sanaa - Eine Woche nach Beginn der aufsehenerregenden Bergung von Millionen Litern Rohöl ist ein schrottreifer Tanker vor der Küste des Jemens bereits etwa zur Hälfte leergepumpt. Mehr als 90 Millionen Liter seien von der "FSO Safer" auf einen von den Vereinten Nationen betriebenen Tanker übertragen worden, teilten die UN am Dienstag in New York mit. Damit laufe die heikle Aktion im Roten Meer unter Federführung des UN-Entwicklungsprogramms UNDP nach Plan.

Europäische Staaten starten Evakuierung aus dem Niger

Niamey/Paris/Wien - Knapp eine Woche nach dem Militärputsch im Niger beginnen mehrere europäische Staaten damit, ihre Staatsangehörigen aus dem westafrikanischen Land in Sicherheit zu bringen. "Die Evakuierung beginnt heute", teilte das französische Außenministerium am Dienstag in Paris mit. Frankreich arbeite auch daran, Menschen aus anderen europäischen Ländern aus dem Niger zu bringen. Binnen eines Tages würden Hunderte Menschen ausgeflogen.

Autofrachter vor Küste: Lage deutlich entspannt

Amsterdam - Knapp eine Woche nach Ausbruch des Feuers auf dem Autofrachter vor der niederländischen Küste hat sich die Lage deutlich entspannt: "Es gibt keine sichtbaren Zeichen mehr, dass das Feuer noch wütet", sagte eine Sprecherin der Wasserbehörde am Dienstag. Doch für eine Entwarnung sei es zu früh. Das Feuer könne auch wieder auflodern, warnte sie.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red