Kiew kündigt weitere Drohnenangriffe auf Russland an

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Die Ukraine hat weitere Drohnenangriffe auf Russland angekündigt. Man werde die eigenen Waffen weiter wo immer nötig einsetzen, sagte der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksij Danilow, am Dienstag. "Das bedeutet, dass wir diesen Terroristen keine Ruhe gönnen werden, bis sie unser Staatsgebiet verlassen. (...) Denn wir brauchen den Sieg. Und es wäre falsch zu denken, dass alles nur auf unserem Staatsgebiet passieren wird."

Kiew entfernt Sowjetsymbole von riesiger Mutterland-Statue

Kiew (Kyjiw) - Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew das Sowjetemblem von der riesigen Mutter-Heimat-Statue abmontiert worden. Auf Fotos vom Dienstag war zu sehen, wie Arbeiter weit oben an dem insgesamt über 100 Meter hohen Monument Hammer und Sichel entfernten. Sie sollen nun durch den Dreizack, das Staatswappen der Ukraine, ersetzt werden.

Katholischer Weltjugendtag in Lissabon begonnen

Lissabon - In Lissabon hat am Dienstag der internationale Weltjugendtag (WJT) der katholischen Kirche begonnen. Zu dem sechstägigen Glaubensfest werden hunderttausende junge Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt in der Hauptstadt Portugals erwartet, darunter rund 3.000 aus Österreich, wie Kathpress meldet. Von Mittwoch bis Sonntag ist auch Papst Franziskus vor Ort. Lissabons Erzbischof Manuel Clemente feierte am Dienstagabend den Eröffnungsgottesdienst des Großereignisses.

Erster Evakuierungsflug aus dem Niger gestartet

Niamey/Paris/Wien - Knapp eine Woche nach dem Militärputsch im Niger hat Frankreich mit der Evakuierung seiner Staatsbürger aus dem westafrikanischen Land begonnen. Ein erster Evakuierungsflug startete mit mehr als 260 Menschen an Bord in Niamey, darunter 12 Babys, wie Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna am Dienstagabend über Twitter (X) mitteilte. Es gab keine Angaben dazu, ob auch Menschen aus anderen EU-Ländern an Bord der Maschine nach Frankreich waren.

WJC-Präsident Lauder fordert verbindende Regierung in Israel

New York/Tel Aviv - Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC), Ronald S. Lauder, hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und die Oppositionsführer Yair Lapid und Benjamin Gantz zur Bildung einer lagerübergreifenden Regierung in Israel aufgerufen. In einem von der Tageszeitung "Die Presse" (Dienstagsausgabe) veröffentlichten Gastkommentar begründete Lauder seine Einmischung in Israels Innenpolitik mit der "unmittelbaren und existenziellen Gefahr", in der sich Israel befinde.

NASA empfing Signal von Raumsonde "Voyager 2"

New York - Nach einer versehentlichen Kontaktunterbrechung zur Raumsonde "Voyager 2" hat die US-Raumfahrtbehörde NASA wieder ein Signal von der Sonde empfangen. Mithilfe eines Netzwerks von Antennen sei ein "Herzschlag"-Signal der rund 19,9 Milliarden Kilometer von der Erde entfernten Sonde registriert worden, sagte "Voyager"-Projektmanagerin Suzanne Dodd am Dienstag. "Wir wissen also, dass die Sonde lebt und funktioniert."

Heikle Öl-Bergung von Schrott-Tanker im Roten Meer

Sanaa - Eine Woche nach Beginn der aufsehenerregenden Bergung von Millionen Litern Rohöl ist ein schrottreifer Tanker vor der Küste des Jemens bereits etwa zur Hälfte leergepumpt. Mehr als 90 Millionen Liter seien von der "FSO Safer" auf einen von den Vereinten Nationen betriebenen Tanker übertragen worden, teilten die UN am Dienstag in New York mit. Damit laufe die heikle Aktion im Roten Meer unter Federführung des UN-Entwicklungsprogramms UNDP nach Plan.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red