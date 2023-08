Trump wegen Verschwörung angeklagt

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss sich im Zusammenhang mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol und versuchter Wahlverfälschung vor Gericht verantworten. In einer am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift wird dem führenden Präsidentschaftsbewerber der Republikaner unter anderem vorgeworfen, sich mit sechs Personen verschworen zu haben, um das Ergebnis der Wahl 2020 abzuändern. Die Namen der anderen Personen wurden nicht genannt.

Evakuierungsflug aus Niger in Paris gelandet

Niamey - Frankreich und Italien haben nach dem Militärputsch im westafrikanischen Niger mit der Evakuierung ausländischer Staatsbürger begonnen. Ein Flugzeug mit 262 Evakuierten an Bord sei in der Nacht auf Mittwoch in Paris gelandet, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Eine weitere Maschine war laut Italiens Außenminister Antonio Tajani nach Rom unterwegs.

Karner besucht Moldau und ukrainische Grenze

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bricht am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in die Republik Moldau auf. Neben Terminen mit seinem Amtskollegen Adrian Efros ist auch ein Lokalaugenschein an der Grenze zur Ukraine geplant, hieß es vom Innenministerium gegenüber der APA. Moldau sei als Nachbarland der Ukraine "ganz besonders vom Angriffskrieg Putins betroffen", betonte Karner. Aus Österreich seien daher "viele Unterstützungsmaßnahmen in die Wege geleitet" worden.

Erneut Explosionen in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Kiew ist ukrainischen Angaben zufolge erneut von Explosionen erschüttert worden. Die Luftabwehreinheiten seien gegen einen Drohnenangriff im Einsatz, teilten der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klitschko, und das ukrainische Militär in der Nacht auf Mittwoch mit. Nach ersten Informationen seien Trümmer einer Drohne im zentralen Solomjanskyj-Viertel niedergegangen, die Rettungskräfte seien vor Ort, schrieb Klitschko auf dem Nachrichtenkanal Telegram.

Papst reist zum Weltjugendtag in Lissabon

Vatikanstadt/Lissabon - Die erste Reise von Papst Franziskus nach seiner Bauchoperation vor knapp zwei Monaten steht bevor. Mittwochfrüh bricht das 86-jährige Kirchenoberhaupt zu einem fünftägigen Besuch in Portugal auf. Anlass ist der Weltjugendtag der katholischen Kirche, zu dem in dieser Woche Hunderttausende junge Christen aus aller Welt in Lissabon versammelt sind.

Die Welt lebt ab heute über ihre Verhältnisse

Genf/Wien - Mit heutigem Mittwoch haben die Menschen die für das ganze Jahr zur Verfügung stehenden ökologischen Ressourcen der Erde aufgebraucht. Der 2. August ist laut der US-Umweltorganisation Global Footprint Network der diesjährige Erdüberlastungstag. Wenn alle so aufwendig leben würden wie in Österreich, wäre dies der 6. April gewesen, unser nationaler "Earth Overshoot Day".

Dornauer gegen Migrationspolitik-Aufweichen und VP-Absage

Innsbruck/Wien - Tirols SPÖ-Chef und LHStv. Georg Dornauer schlägt bundespolitische Pflöcke ein. Es brauche eine "Neuausrichtung" der Bundes-SPÖ, "hin zu den Lebensrealitäten der Menschen", sagte Dornauer im APA-Interview. Zudem pochte er auf eine restriktive Migrationspolitik. "Aufweichungen" der geltenden Parteilinie dürfe es dahingehend nicht geben. Und er zeigte sich erneut nicht konform mit der De-facto-Absage von Bundesparteichef Andreas Babler an einen möglichen Koalitionspartner ÖVP.

EuroMillionen-Rekord - Österreicher gewinnt 72,1 Millionen

Wien - Ein Österreicher hat am Dienstag den mit 72,1 Millionen Euro gefüllten Europot bei der Euromillionen-Ziehung geknackt und damit für den mutmaßlich höchsten Gewinn der österreichischen Lottogeschichte gesorgt. Wie die Österreichischen Lotterien mitteilten, gab es einen Gewinner des Europots. "Der Gewinner kommt aus Österreich." Die Glückszahlen lauteten 25, 27, 35, 40, 45 - Sternenkreis 7, 11.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red