EuroMillionen - 72,1 Millionen gehen nach Österreich

Wien - Der mit 72,1 Millionen Euro wohlgefüllte Europot ist bei der Euromillionen-Ziehung am Dienstag geknackt worden - und geht nach Österreich. Allerdings kann sich kein einzelner Glückspilz über eine Rekordsumme freuen, der Gewinn teilt sich auf einen sogenannten XXL-Anteilsschein auf. 63 Anteile, von denen jeder rund 1,1 Mio. wert ist, werden auf 38 "Köpfe" aufgeteilt. Vier Personen kassieren mit ihren jeweils fünf Anteilen 5,7 Millionen Euro.

Trump wegen Verschwörung angeklagt

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss sich im Zusammenhang mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol und versuchter Wahlverfälschung vor Gericht verantworten. In einer am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift wird dem führenden Präsidentschaftsbewerber der Republikaner unter anderem vorgeworfen, sich mit sechs Personen verschworen zu haben, um das Ergebnis der Wahl 2020 abzuändern. Die Namen der anderen Personen wurden nicht genannt.

Papst reist zum Weltjugendtag in Lissabon

Vatikanstadt/Lissabon - Die erste Reise von Papst Franziskus nach seiner Bauchoperation vor knapp zwei Monaten steht bevor. Mittwochfrüh bricht das 86-jährige Kirchenoberhaupt zu einem fünftägigen Besuch in Portugal auf. Anlass ist der Weltjugendtag der katholischen Kirche, zu dem in dieser Woche Hunderttausende junge Christen aus aller Welt in Lissabon versammelt sind.

Kritik an Novelle zu Elternkarenz

Wien - Die Begutachtungsfrist für die geplanten Änderungen bei der Elternkarenz geht am Mittwoch zu Ende. Darin vorgesehen ist unter anderem, dass die volle Bezugszeit von 24 Monaten nur dann genutzt werden kann, wenn der zweite Elternteil zumindest zwei Monate in Karenz geht. Häufiger Kritikpunkt in den Stellungnahmen ist, dass der Entwurf zu wenig weit gehe. Befürchtet wird auch eine Lücke in der Kinderbetreuung.

Baby kam auf der Wiener Südosttangente zur Welt

Wien - Ein ungewöhnlicher Notruf ist am Dienstagabend bei der Wiener Notrufzentrale eingegangen: Ein Mann hatte es mit seiner hochschwangeren Frau nach Eintritt der Wehen nicht mehr in ein Spital geschafft. Unter telefonischer Anleitung half er seinem zweiten Kind auf der Wiener Südosttangente zur Welt und band die Nabelschnur mit einem Schuhband ab. Mutter (32) und Sohn Niklas sind wohlauf, berichtete ein Sprecher der Berufsrettung am Mittwoch.

Stärkster Regen seit 140 Jahren in Peking

Peking - Die chinesische Hauptstadt Peking hat in den vergangenen Tagen die stärksten Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen vor 140 Jahren erlebt. In einem Bezirk der Hauptstadt seien zwischen Samstagabend und Mittwochfrüh 744,8 Millimeter Regen gemessen worden, teilte das Wetteramt der Stadt am Mittwoch mit. Der bisherige Rekord von 644 Millimetern sei bei einem Unwetter im Jahr 1891 gemessen worden.

Laut OGH Einsperren neunjähriger Heimbewohnerin unzulässig

Wien/Graz - Der Verein Vertretungsnetz, der sich für die Erwachsenenvertretung, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung bemüht, hat in den vergangenen Monaten immer wieder Freiheitsbeschränkungen in Wohneinrichtungen für Kinder und Jugendliche kritisiert. Nun liegt ein Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) zu einem besonders aufsehenerregenden Fall in der Steiermark vor: Demnach war das Einsperren einer Neunjährigen in ihr Zimmer unzulässig.

