Papst beim Weltjugendtag in Lissabon gelandet

Vatikanstadt/Lissabon - Papst Franziskus ist zum Auftakt seines Auslandsbesuchs in Portugal anlässlich des Weltjugendtages der katholischen Kirche (WJT) in Lissabon angekommen. Eine Sondermaschine landete am Mittwochvormittag in der portugiesischen Hauptstadt. Angesichts des WJT sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche im Flugzeug, er werde nach dem Fest "verjüngt" zurückkehren, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Tanken ist im Reisemonat Juli teurer geworden

Wien - Laut ÖAMTC hat sich der Liter Super vom Anfang des Monats Juli bis zum Ende um 9 Cent auf 1,64 Euro verteuert hat. Der Anstieg bei Diesel fiel mit 10 Cent noch höher aus: Ende Juli zahlte man an den Tankstellen 1,60 Euro für den Liter. Vergleicht man die Durchschnittspreise von Juni mit jenen des Julis, so zeigt sich beim Diesel ein Anstieg von 1,507 auf 1,550 Euro je Liter und bei Benzin von 1,569 auf 1,574 Euro.

Russland griff erneut ukrainische Häfen an

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnenangriffen ist nach ukrainischen Angaben Hafeninfrastruktur in der südukrainischen Region Odessa beschädigt worden. Die ukrainische Armee erklärte, Shahed-136-Drohnen aus iranischer Produktion abgefangen zu haben, die mit dem Ziel der Region Odessa vom Asowschen Meer aus über das Schwarze Meer abgefeuert worden seien. Auch wurde Behörden zufolge die Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Mittwoch aus verschiedenen Richtungen mit Drohnen beschossen.

Evakuierungsflüge aus Niger in Paris und Rom gelandet

Niamey - Eine Woche nach dem Militärputsch im Niger hat nach Frankreich auch Italien mit der Evakuierung seiner und ausländischer Staatsbürger aus dem westafrikanischen Land begonnen. Ein Sonderflug sei am Mittwochmorgen in Rom gelandet, teilte Außenminister Antonio Tajani auf Twitter (X) mit. An Bord des Flugzeugs waren nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA 87 Menschen, unter ihnen 36 Italiener, 21 Amerikaner, vier Bulgaren und zwei Österreicher.

Kritik an Novelle zu Elternkarenz

Wien - Die Begutachtungsfrist für die geplanten Änderungen bei der Elternkarenz geht am Mittwoch zu Ende. Darin vorgesehen ist unter anderem, dass die volle Bezugszeit von 24 Monaten nur dann genutzt werden kann, wenn der zweite Elternteil zumindest zwei Monate in Karenz geht. Häufiger Kritikpunkt in den Stellungnahmen ist, dass der Entwurf zu wenig weit gehe. Befürchtet wird auch eine Lücke in der Kinderbetreuung.

Pkw-Lenker in Tirol mit neun Kilo Kokain erwischt

Hall in Tirol - Der Polizei ist bereits am Abend des 21. Juli in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) im Zuge einer Kontrolle ein 40-jähriger deutscher Pkw-Lenker mit im Wagen versteckten neun Kilogramm Kokain ins Netz gegangen. Insgesamt wurden neun Paketen mit jeweils rund 1.000 Gramm des Rauschgifts gefunden, informierte die Exekutive am Mittwoch. Laut der Leiterin des Tiroler Landeskriminalamtes, Katja Tersch, handelte es sich um den bisher zweitgrößten Kokainfund in Tirol.

Iran startet Marinemanöver im Persischen Golf

Teheran - Seestreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden haben ein Marinemanöver rund um strategisch wichtige Inseln im Persischen Golf begonnen. In der Früh seien Schiffe, Drohnen und Flugzeuge zu der Übung aufgebrochen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch. Einheiten der Basij-Milizen wurden im Rahmen der Übung auf die Insel Abu Musa verlegt.

Tunesiens Präsident entlässt Regierungschefin

Tunis - Der tunesische Präsident Kais Saied hat Regierungschefin Najla Bouden ohne Angabe von Gründen entlassen. Saied habe "die Aufgaben" der ersten weiblichen Regierungschefin des nordafrikanischen Landes "beendet", erklärte die Präsidentschaft per Video und Pressemitteilung am Dienstag kurz vor Mitternacht. Neuer Regierungschef ist demnach der bisherige Zentralbank-Vertreter Ahmed Hachani, der dem Video zufolge bereit den Amtseid abgelegt hat.

