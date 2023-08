Papst in Portugal: Eindringlicher Appell an Europa

Vatikanstadt/Lissabon - In seiner ersten großen öffentlichen Rede während seines Portugal-Besuchs hat Papst Franziskus einen eindringlichen Appell an Europa gerichtet, gemeinsam die Probleme der Welt zu lösen. In einer Ansprache vor Vertretern der portugiesischen Regierung und Zivilgesellschaft mahnte er am Mittwoch im Kulturzentrum von Bel?m in Lissabon mehr Handeln an und forderte erneut Friedensbemühungen.

Kritik an Novelle zu Elternkarenz

Wien - Die Begutachtungsfrist für die geplanten Änderungen bei der Elternkarenz geht am Mittwoch zu Ende. Darin vorgesehen ist unter anderem, dass die volle Bezugszeit von 24 Monaten nur dann genutzt werden kann, wenn der zweite Elternteil zumindest zwei Monate in Karenz geht. Häufiger Kritikpunkt in den Stellungnahmen ist, dass der Entwurf zu wenig weit gehe. Befürchtet wird auch eine Lücke in der Kinderbetreuung.

Tanken ist im Reisemonat Juli teurer geworden

Wien - Laut ÖAMTC hat sich der Liter Super vom Anfang des Monats Juli bis zum Ende um 9 Cent auf 1,64 Euro verteuert hat. Der Anstieg bei Diesel fiel mit 10 Cent noch höher aus: Ende Juli zahlte man an den Tankstellen 1,60 Euro für den Liter. Vergleicht man die Durchschnittspreise von Juni mit jenen des Julis, so zeigt sich beim Diesel ein Anstieg von 1,507 auf 1,550 Euro je Liter und bei Benzin von 1,569 auf 1,574 Euro.

Österreicher Ederer aussichtsreicher Kandidat für EU-Topjob

Brüssel/Straßburg - Der österreichische Ökonom Florian Ederer, der derzeit an der Boston University lehrt, gilt als aussichtsreicher Kandidat für einen Top-Posten in der Europäischen Kommission. Ederer bestätigte am Mittwoch gegenüber der APA, dass er "informelle Anfragen zu meiner Verfügbarkeit als Chief Economist" von der Europäischen Kommission erhalten habe. Nach dem Rückzug der umstrittenen Amerikanerin Fiona Scott Morton sucht Brüssel einen neuen Chef-Ökonomen im Bereich Wettbewerb.

Russland griff erneut ukrainische Häfen an

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnenangriffen ist nach ukrainischen Angaben Hafeninfrastruktur in der südukrainischen Region Odessa beschädigt worden. Die ukrainische Armee erklärte, Shahed-136-Drohnen aus iranischer Produktion abgefangen zu haben, die mit dem Ziel der Region Odessa vom Asowschen Meer aus über das Schwarze Meer abgefeuert worden seien. Auch wurde Behörden zufolge die Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Mittwoch aus verschiedenen Richtungen mit Drohnen beschossen.

Evakuierungsflüge aus Niger in Paris und Rom gelandet

Niamey - Eine Woche nach dem Militärputsch im Niger hat nach Frankreich auch Italien mit der Evakuierung seiner und ausländischer Staatsbürger aus dem westafrikanischen Land begonnen. Ein Sonderflug sei am Mittwochmorgen in Rom gelandet, teilte Außenminister Antonio Tajani auf Twitter (X) mit. An Bord des Flugzeugs waren nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA 87 Menschen, unter ihnen 36 Italiener, 21 Amerikaner, vier Bulgaren und zwei Österreicher.

China beschränkt Handy-Nutzung von Kindern und Jugendlichen

Peking - Kinder und Jugendliche in China dürfen ihr Smartphone künftig nachts nicht mehr nutzen, wenn es nach dem Staat geht. Wer noch keine 18 Jahre alt ist, soll ab dem 2. September zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr vom mobilen Internet abgeschnitten sein, wie die chinesische Internetbehörde CAC am Mittwoch erklärte. Auch die Nutzung tagsüber soll demnach massiv eingeschränkt werden - Ziel ist es, die "Internetsucht" einzudämmen.

Zustimmung der Opposition zu Politik-Nulllohnrunde nicht fix

Wien - Die von der Regierung geplante Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker im Bund ist noch nicht in trockenen Tüchern. SPÖ und FPÖ legten sich am Mittwoch nicht auf Zustimmung oder Ablehnung fest und kündigten an, die Vorlage der Regierung zuvor prüfen zu wollen. Für den Beschluss braucht es die Unterstützung zumindest einer der Parteien, da es sich um eine Verfassungsmaterie handelt. Die FPÖ will die Nulllohnrunde auf die Länderebene ausdehnen und selbst einen Antrag einbringen.

Wiener Börse mit Verlusten. Der ATX verliert im Verlauf 1,1 Prozent.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag weiter klar schwächer notiert. Zuletzt sorgten starke US-Arbeitsmarktdaten für Abgabedruck. Der ATX verlor gegen 14.35 Uhr 1,06 Prozent bei 3.193,82 Punkten. Der robuste US-Arbeitsmarkt könnte die US-Notenbank Fed in ihrem geldpolitischen Straffungskurs bestärken. Am heimischen Aktienmarkt gaben Lenzing-Titel 2,4 Prozent nach. Unter dem Strich verzeichnete der Faserhersteller im 1. Halbjahr einen Verlust von fast 66 Mio. Euro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red