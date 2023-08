Papst in Portugal: "Wohin steuerst du, Europa?"

Vatikanstadt/Lissabon - Papst Franziskus hat beim Weltjugendtag der Katholiken (WJT) in Lissabon einen mutigen Friedenskurs Europas angemahnt. Zugleich forderte er neue politische Zukunftsvisionen. Der Kontinent müsse sich seinen Problemen stellen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch im Kulturzentrum von Bel?m.

Kritik an Novelle zu Elternkarenz

Wien - Die Begutachtungsfrist für die geplanten Änderungen bei der Elternkarenz geht am Mittwoch zu Ende. Darin vorgesehen ist unter anderem, dass die volle Bezugszeit von 24 Monaten nur dann genutzt werden kann, wenn der zweite Elternteil zumindest zwei Monate in Karenz geht. Häufiger Kritikpunkt in den Stellungnahmen ist, dass der Entwurf zu wenig weit gehe. Befürchtet wird auch eine Lücke in der Kinderbetreuung.

Tanken ist im Reisemonat Juli teurer geworden

Wien - Laut ÖAMTC hat sich der Liter Super vom Anfang des Monats Juli bis zum Ende um 9 Cent auf 1,64 Euro verteuert. Der Anstieg bei Diesel fiel mit 10 Cent noch höher aus: Ende Juli zahlte man an den Tankstellen 1,60 Euro für den Liter. Vergleicht man die Durchschnittspreise von Juni mit jenen des Julis, so zeigt sich beim Diesel ein Anstieg von 1,507 auf 1,550 Euro je Liter und bei Benzin von 1,569 auf 1,574 Euro.

Betrugs-Ermittlungen in der Vbg. Krankenhaus-Betriebs-GesmbH

Bregenz - Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelt im Zusammenhang mit der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) wegen schweren Betrugs mit einer Schadenssumme in Millionenhöhe. Laut Behördensprecher Heinz Rusch, der der APA einen entsprechenden Bericht des "Standard" bestätigte, gab es mehrere Festnahmen und Hausdurchsuchungen. Die KHBG erklärte, dass "Untersuchungen in den Räumlichkeiten der Bauabteilung der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft angeordnet" worden seien.

Russland griff erneut ukrainische Häfen an

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnenangriffen ist nach ukrainischen Angaben Hafeninfrastruktur in der südukrainischen Region Odessa beschädigt worden. Zudem seien fast 40.000 Tonnen Getreide vernichtet worden, hieß es am Mittwoch von den Behörden. Laut der Armee wurden iranische Shahed-136-Drohnen vom Asowschen Meer aus über das Schwarze Meer abgefeuert. Auch wurde Behörden zufolge die Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Mittwoch aus verschiedenen Richtungen mit Drohnen beschossen.

Westafrikas Wirtschaftsblock schickt Delegation in Niger

Niamey - Eine Woche nach dem Putsch hat die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS eine Delegation in den Niger entsandt, um mit dem Militär zu verhandeln. Sie werde geleitet von Nigerias Ex-Militärchef Abdulsalami Abubakar, teilte der ECOWAS-Kommissar für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit, Abdel-Fatau Musah, am Mittwoch mit. Alle Optionen seien auf dem Tisch, auch die militärische. Frankreich und Italien begannen indes mit Evakuierungsflügen aus dem Niger.

China beschränkt Handy-Nutzung von Kindern und Jugendlichen

Peking - Kinder und Jugendliche in China dürfen ihr Smartphone künftig nachts nicht mehr nutzen, wenn es nach dem Staat geht. Wer noch keine 18 Jahre alt ist, soll ab dem 2. September zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr vom mobilen Internet abgeschnitten sein, wie die chinesische Internetbehörde CAC am Mittwoch erklärte. Auch die Nutzung tagsüber soll demnach massiv eingeschränkt werden - Ziel ist es, die "Internetsucht" einzudämmen.

Österreicher Ederer aussichtsreicher Kandidat für EU-Topjob

Brüssel/Straßburg - Der österreichische Ökonom Florian Ederer, der derzeit an der Boston University lehrt, gilt als aussichtsreicher Kandidat für einen Top-Posten in der Europäischen Kommission. Ederer bestätigte am Mittwoch gegenüber der APA, dass er "informelle Anfragen zu meiner Verfügbarkeit als Chief Economist" von der Europäischen Kommission erhalten habe. Nach dem Rückzug der umstrittenen Amerikanerin Fiona Scott Morton sucht Brüssel einen neuen Chef-Ökonomen im Bereich Wettbewerb.

