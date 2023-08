Papst in Portugal: "Wohin steuerst du, Europa?"

Vatikanstadt/Lissabon - Papst Franziskus hat beim Weltjugendtag der Katholiken (WJT) in Lissabon einen mutigen Friedenskurs Europas angemahnt. Zugleich forderte er neue politische Zukunftsvisionen. Der Kontinent müsse sich seinen Problemen stellen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch im Kulturzentrum von Bel�m. Vor allem das Fehlen eines mutigen Friedenskurses sei spürbar. Es werde mehr Geld in Waffen investiert, als in die Zukunft der Kinder.

Synagogen-Attentäter von Pittsburgh zum Tode verurteilt

Pittsburgh (Pennsylvania) - Rund fünf Jahre nach einem tödlichen Anschlag auf eine Synagoge in der US-Stadt Pittsburgh ist der antisemitische Schütze nach übereinstimmenden Berichten zum Tode verurteilt worden. Im Juni war der 50-Jährige bereits in allen 63 Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Die Geschworenen verurteilten ihn unter anderem wegen Hassverbrechen mit Todesfolge.

Selenskyj hofft auf Friedensgipfel im Herbst

Brasilia - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft nach eigenen Angaben, dass im Herbst ein Friedensgipfel abgehalten werden kann. Das bevorstehende Treffen in Saudi-Arabien sei ein Schritt auf dem Weg dorthin, sagt Selenskyj am Mittwoch vor ukrainischen Diplomaten. Dazu würden inzwischen Vertreter von fast 40 Staaten erwartet. Früheren Medienberichten zufolge findet das Treffen am Wochenende in Jeddah statt.

Russland griff erneut ukrainische Häfen an

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnenangriffen ist nach ukrainischen Angaben Hafeninfrastruktur in der südukrainischen Region Odessa beschädigt worden. Zudem seien fast 40.000 Tonnen Getreide vernichtet worden, hieß es am Mittwoch von den Behörden. Laut der Armee wurden iranische Shahed-136-Drohnen vom Asowschen Meer aus über das Schwarze Meer abgefeuert. Auch wurde Behörden zufolge die Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Mittwoch aus verschiedenen Richtungen mit Drohnen beschossen.

Trump nach historischer Anklage vor Gericht erwartet

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss nach einer Anklage wegen Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 vor Gericht erscheinen. Bei einem Termin, der voraussichtlich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) an einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington stattfinden soll, wird unter anderem die Verlesung der Anklage erwartet. Unklar war zunächst, ob Trump persönlich kommt oder zugeschaltet wird.

Über hundert Festnahmen nach religiösen Unruhen in Indien

Neu-Delhi - In Indien sind nach religiösen Unruhen mehr als einhundert Menschen festgenommen worden. Untersuchungen zu den Zusammenstößen Anfang der Woche im Bezirk Nuh mit sechs Toten und mehreren Verletzten dauerten noch an, sagte der Regierungschef des betroffenen Bundesstaats Haryana, Manohar Lal Khattar, am Mittwoch laut örtlichen Medien. Die Lage habe sich inzwischen wieder normalisiert.

Gedenktag für NS-Mord an 500.000 Sinti und Roma

Brüssel - Anlässlich des Gedenktags für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma hat die Europäische Kommission zum Minderheitenschutz aufgerufen. Sinti und Roma seien immer noch Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt, schrieb die Kommission am Mittwoch auf dem Onlinedienst Twitter, der inzwischen "X" heißt.

Westafrikas Wirtschaftsblock schickt Delegation in Niger

Niamey - Eine Woche nach dem Putsch hat die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS eine Delegation in den Niger entsandt, um mit dem Militär zu verhandeln. Sie werde geleitet von Nigerias Ex-Militärchef Abdulsalami Abubakar, teilte der ECOWAS-Kommissar für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit, Abdel-Fatau Musah, am Mittwoch mit. Alle Optionen seien auf dem Tisch, auch die militärische. Frankreich und Italien begannen indes mit Evakuierungsflügen aus dem Niger.

