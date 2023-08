Militärjunta-Chef im Niger nennt Evakuierungen "grundlos"

Niamey - Nach der Evakuierung von hunderten Europäern aus dem Niger hat der nigrische Militärjunta-Chef jegliche Bedrohung für die Ausgeflogenen zurückgewiesen. Franzosen im Niger seien nie "der geringsten Bedrohung" ausgesetzt gewesen und hätten "keinen objektiven Grund, den Niger zu verlassen", sagte General Abdourahamane Tiani, der sich nach dem Putsch vergangene Woche als neuer Machthaber in dem afrikanischen Land präsentiert, in einer Fernsehansprache am Mittwoch.

Strom- und Gasverbrauch im ersten Halbjahr deutlich gesunken

Wien - Der Energieverbrauch in Österreich ist im Juni weiter gesunken. Laut der staatlichen Regulierungsbehörde E-Control sank der Stromverbrauch im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,4 Prozent auf 4,54 Terawattstunden (TWh). Der Gasverbrauch ging um 10,4 Prozent auf 3,4 TWh zurück. Im ersten Halbjahr ist der Stromverbrauch um 7 Prozent gesunken, der Gasverbrauch ging sogar um 14,5 Prozent zurück.

SPÖ will Änderung bei Sommerschule

Wien - Die SPÖ verlangt eine Ausweitung der Sommerschule auf eine gezielte Unterstützung jener Schülerinnen und Schüler, die zu einer Nachprüfung antreten müssen. Die gesunkenen Anmeldezahlen für das Projekt würden zeigen, dass eine Anpassung des Konzept nötig sei, so SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler zur APA. Heuer haben sich rund 33.000 Kinder und Jugendliche angemeldet, in den vergangenen beiden Jahren waren es rund 39.000. Außerdem will die SPÖ eine rasche Evaluierung.

Heftiger Taifun "Khanun" tobt in Japan weiter

Tokio - Der heftige Taifun "Khanun" hält die Menschen im Süden Japans weiter in Atem. Wie die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun" am Donnerstag meldete, kamen bisher zwei Menschen in Folge der Sturmböen ums Leben. Am frühen Donnerstag (Ortszeit) waren weiterhin rund ein Drittel aller Haushalte auf Okinawa ohne Stromversorgung.

Richter wollen mehr Planstellen

Wien - Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, erwartet sich bei den anstehenden Budgetverhandlungen ein Plus an Planstellen sowohl bei Richterinnen und Richtern wie auch beim Nachwuchs. "Wir haben nach wie vor große personelle Probleme", so Matejka zur APA. Engpässe gebe es auch beim nicht-richterlichen Personal - hier hofft sie angesichts der Arbeitsmarktlage auch auf organisatorische Maßnahmen.

Wirecard-Prozess geht in die Sommerpause

München /Aschheim - Das Verfahren um den Milliardenbetrug bei dem früheren Dax-Konzern Wirecard geht am Donnerstag (9.00 Uhr) am Landgericht München I nach dem 58. der bisher angesetzten 100 Prozesstage in die Sommerpause. Als Zeuge geladen ist ein ehemaliger Mitarbeiter der internen Revision. Nach neun Monaten Verhandlungsdauer gibt es noch keinen Beweis, dass der frühere Wirecard-Chef Markus Braun am mutmaßlichen Betrug beteiligt gewesen ist.

Amnesty wirft Konfliktparteien im Sudan Kriegsverbrechen vor

Khartum - In dem seit mehr als drei Monaten andauernden Konflikt im Sudan kommt es laut der Menschenrechtsorganisation Anmesty International zu wahllosen Angriffen und massenhaft zivilen Opfern. In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Organisation hieß es, manche der dokumentierten Menschenrechtsverletzungen müssten als Kriegsverbrechen betrachtet werden.

Anteil der Lkw an tödlichen Verkehrsunfällen gestiegen

Wien - Der Anteil der tödlichen Lkw-Unfälle ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Vorjahr nahm die Zahl der bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung Getöteten gegenüber dem Jahr 2021 um 23 Prozent auf 64 Tote zu. Lkw waren im Vorjahr an jedem sechsten tödlichen Verkehrsunfall beteiligt, ebenso heuer im 1. Quartal, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) unter Berufung auf Daten der Statistik Austria.

