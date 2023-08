Frankreich erklärt Evakuierung aus dem Niger für beendet

Niamey - Frankreich hat die Evakuierung seiner Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus dem Niger für beendet erklärt. Das schrieb das Pariser Außenministerium am Donnerstag in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für das westafrikanische Land. Außenministerin Catherine Colonna hatte am späten Mittwochabend noch mitgeteilt, ein fünfter und letzter Flug sei für Ende des Tages geplant.

SPÖ will Änderung bei Sommerschule

Wien - Die SPÖ verlangt eine Ausweitung der Sommerschule auf eine gezielte Unterstützung jener Schülerinnen und Schüler, die zu einer Nachprüfung antreten müssen. Die gesunkenen Anmeldezahlen für das Projekt würden zeigen, dass eine Anpassung des Konzept nötig sei, so SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler zur APA. Heuer haben sich rund 33.000 Kinder und Jugendliche angemeldet, in den vergangenen beiden Jahren waren es rund 39.000. Außerdem will die SPÖ eine rasche Evaluierung.

Beschädigter Frachter auf dem Weg zum Hafen

Amsterdam - Ein Ende des Dramas um den schwer beschädigten Autofrachter vor der niederländischen Küste ist in Sicht. Die "Fremantle Highway" ist seit Donnerstag früh gut eine Woche nach Ausbruch des Feuers unterwegs zum sicheren Hafen in Eemshaven. Die Lage an Bord ist nach Einschätzung der Experten stabil genug für den Transport. Das Schiff sei intakt, das Feuer erloschen, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde am Donnerstag. Aber das Risiko bestehe, dass Flammen wieder aufloderten.

Richter wollen mehr Planstellen

Wien - Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, erwartet sich bei den anstehenden Budgetverhandlungen ein Plus an Planstellen sowohl bei Richterinnen und Richtern wie auch beim Nachwuchs. "Wir haben nach wie vor große personelle Probleme", so Matejka zur APA. Engpässe gebe es auch beim nicht-richterlichen Personal - hier hofft sie angesichts der Arbeitsmarktlage auch auf organisatorische Maßnahmen.

Heftiger Taifun "Khanun" tobt in Japan weiter

Tokio - Der heftige Taifun "Khanun" hält die Menschen im Süden Japans weiter in Atem. Wie die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun" am Donnerstag meldete, kamen bisher zwei Menschen in Folge der Sturmböen ums Leben. Am frühen Donnerstag (Ortszeit) waren weiterhin rund ein Drittel aller Haushalte auf Okinawa ohne Stromversorgung.

Anteil der Lkw an tödlichen Verkehrsunfällen gestiegen

Wien - Der Anteil der tödlichen Lkw-Unfälle ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Vorjahr nahm die Zahl der bei Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung Getöteten gegenüber dem Jahr 2021 um 23 Prozent auf 64 Tote zu. Lkw waren im Vorjahr an jedem sechsten tödlichen Verkehrsunfall beteiligt, ebenso heuer im 1. Quartal, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) unter Berufung auf Daten der Statistik Austria.

Drehbuchautoren und Studios in Hollywood wollen verhandeln

Hollywood - Drei Monate dauert der Streik der Drehbuchautoren in Hollywood bereits an, nun könnte es wieder an den Verhandlungstisch gehen. Am Freitag will die Gewerkschaft Writers Guild of America (WGA) mit Vertretern der großen Studios und Streaming-Anbietern in Los Angeles zusammentreffen. Verhandlungsführerin Carol Lombardini, Vorsitzende der Film- und Fernsehproduzenten (Alliance of Motion Picture and Television Producers) habe den Gesprächstermin vorgeschlagen, teilte die WGA mit.

