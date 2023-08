Ukraine meldet Abwehr von 15 Drohnen über Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht rund 15 Drohnen abgewehrt, die sich auf Kiew zubewegten. Die ukrainischen Streitkräfte "haben fast 15 Luftziele entdeckt und zerstört", erklärte Militärverwaltungschef Serhij Popko am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Er fügte hinzu, es habe sich um Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion gehandelt. Es sei der 820. Luftalarm in Kiew seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 gewesen.

Beschädigter Frachter auf dem Weg zum Hafen

Amsterdam - Ein Ende des Dramas um den schwer beschädigten Autofrachter vor der niederländischen Küste ist in Sicht. Die "Fremantle Highway" ist seit Donnerstag früh gut eine Woche nach Ausbruch des Feuers unterwegs zum sicheren Hafen in Eemshaven. Die Lage an Bord ist nach Einschätzung der Experten stabil genug für den Transport. Das Schiff sei intakt, das Feuer erloschen, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde am Donnerstag. Aber das Risiko bestehe, dass Flammen wieder aufloderten.

Richter wollen mehr Planstellen

Wien - Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, erwartet sich bei den anstehenden Budgetverhandlungen ein Plus an Planstellen sowohl bei Richterinnen und Richtern wie auch beim Nachwuchs. "Wir haben nach wie vor große personelle Probleme", so Matejka zur APA. Engpässe gebe es auch beim nicht-richterlichen Personal - hier hofft sie angesichts der Arbeitsmarktlage auch auf organisatorische Maßnahmen.

Heftiger Taifun "Khanun" tobt in Japan weiter

Tokio - Der heftige Taifun "Khanun" hält die Menschen im Süden Japans weiter in Atem. Wie die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun" am Donnerstag meldete, kamen bisher zwei Menschen in Folge der Sturmböen ums Leben. Am frühen Donnerstag (Ortszeit) waren weiterhin rund ein Drittel aller Haushalte auf Okinawa ohne Stromversorgung.

Gemeindebund-Chef Riedl für Meinl-Reisinger "korrupt"

Wien - Nach dem Bekanntwerden zahlreicher Grundstücksgeschäfte des Gemeindebund-Präsidenten Alfred Riedl in Grafenwörth (Bezirk Tulln) hat NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger den sofortigen Rücktritt Riedls gefordert und diesen als "korrupt" bezeichnet. "Der Herr Riedl dürfte ein besonders korruptes Exemplar sein", sagte Meinl-Reisinger gegenüber den "Salzburger Nachrichten" (Donnerstag).

Zwei Geldautomaten im Mühlviertel gesprengt

Ulrichsberg/St. Stefan am Walde - In zwei aufeinanderfolgenden Nächten haben Vermummte im Mühlviertel Geldautomaten gesprengt. Donnerstag gegen 1.00 Uhr brachen sie ins Foyer einer Bank in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) ein, in der Nacht davor gegen 2.20 Uhr in St. Stefan am Walde (Bezirk Rohrbach). Wegen der ähnlichen Vorgehensweise nimmt das Landeskriminalamt an, dass in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren. Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg, informierte die Polizei Donnerstagvormittag.

Pensionist bei Graz im eigenen Haus gefesselt und ausgeraubt

Seiersberg-Pirka - Ein 80-jähriger Steirer ist in der Nacht auf Mittwoch in seinem eigenen Haus in Seiersberg-Pirka südlich von Graz von vier Tätern gefesselt und beraubt worden. Die Männer mit ausländischem Akzent waren auf das Bargeld des Seniors aus und attackierten ihn auch mit Schlägen, ehe sie ihn fesselten. Letztlich flüchteten die Angreifer mit geringer Beute, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei.

65-Jähriger in Oberösterreich von Lastenaufzug erdrückt

Steinhaus - Ein 65-Jähriger ist am Montag in Steinhaus (Bezirk Wels-Land) von einem Lastenlift erdrückt worden. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Krone" (Donnerstag-Ausgabe). Der Mann war bei Reparaturarbeiten unterhalb des Aufzugs gestanden, als die Lastenplattform unkontrolliert herunterkrachte und ihn tödlich verletzt. Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

