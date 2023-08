Beschädigter Frachter auf dem Weg zum Hafen

Amsterdam - Ein Ende des Dramas um den schwer beschädigten Autofrachter vor der niederländischen Küste ist in Sicht. Die "Fremantle Highway" ist seit Donnerstag früh gut eine Woche nach Ausbruch des Feuers unterwegs zum sicheren Hafen in Eemshaven. Die Lage an Bord ist nach Einschätzung der Experten stabil genug für den Transport. Das Schiff sei intakt, das Feuer erloschen, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde am Donnerstag. Aber das Risiko bestehe, dass Flammen wieder aufloderten.

WWF sieht Bundesländer beim Bodenschutz säumig

Wien - Großen Handlungsbedarf für die Politik sieht die Umweltschutzorganisation WWF in den Bundesländern beim Thema Bodenverbrauch. Demnach seien alle neun Bundesländer von einer nachhaltigen Bodennutzung weit entfernt, wie der WWF am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. In vier von neun Ländern sei der Bodenverbrauch 2022 laut neuer Analyse im Vergleich zum Jahr zuvor sogar deutlich angestiegen.

Ukraine meldet Abwehr von 15 Drohnen über Kiew

Kiew (Kyjiw)/Washington - Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht rund 15 Drohnen abgewehrt, die sich auf Kiew zubewegten. Die ukrainischen Streitkräfte "haben fast 15 Luftziele entdeckt und zerstört", erklärte Militärverwaltungschef Serhij Popko am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Er fügte hinzu, es habe sich um Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion gehandelt. Es sei der 820. Luftalarm in Kiew seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 gewesen.

Umweltministerium sieht Rechtsbrüche bei Wolfsverordnungen

Wien/Linz - Das Umweltministerium hat seine Kritik an Wolfsabschüssen bekräftigt und in Stellungnahmen zu Verordnungen mehrerer Bundesländern detailliert dargelegt. Unter anderem bemängelt das Ressort die "fehlende Einzelfallprüfung" sowie die "fehlende Zweck-Mittel-Relation" nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) der EU. Ob ein Abschuss für die Zielerreichung tauglich ist, werde in den Verordnungen nicht begründet, heißt es in einem Ministeriumsschreiben, das der APA vorliegt.

KHBG-Betrug in Vbg. - Täter mit "hoher krimineller Energie"

Bregenz - Am Tag nach Bekanntwerden der Betrugsvorwürfe gegen Mitarbeiter der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) waren Verantwortliche und Gremien damit beschäftigt, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. KHBG-Geschäftsführer Gerald Fleisch, der seinen Urlaub in Süditalien abgebrochen hatte, zeigte sich "zutiefst betroffen und bestürzt" und sprach im Interview mit ORF Radio Vorarlberg in Bezug auf zwei Mitarbeiter von "hoher krimineller Energie".

Gemeindebund-Chef Riedl für Meinl-Reisinger "korrupt"

Wien - Nach dem Bekanntwerden zahlreicher Grundstücksgeschäfte des Gemeindebund-Präsidenten Alfred Riedl in Grafenwörth (Bezirk Tulln) hat NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger den sofortigen Rücktritt Riedls gefordert und diesen als "korrupt" bezeichnet. "Der Herr Riedl dürfte ein besonders korruptes Exemplar sein", sagte Meinl-Reisinger gegenüber den "Salzburger Nachrichten" (Donnerstag).

Zwei Geldautomaten im Mühlviertel gesprengt

Ulrichsberg/St. Stefan am Walde - In zwei aufeinanderfolgenden Nächten haben Vermummte im Mühlviertel Geldautomaten gesprengt. Donnerstag gegen 1.00 Uhr brachen sie ins Foyer einer Bank in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) ein, in der Nacht davor gegen 2.20 Uhr in St. Stefan am Walde (Bezirk Rohrbach). Wegen der ähnlichen Vorgehensweise nimmt das Landeskriminalamt an, dass in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren. Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg, informierte die Polizei Donnerstagvormittag.

Pensionist bei Graz im eigenen Haus gefesselt und ausgeraubt

Seiersberg-Pirka - Ein 80-jähriger Steirer ist in der Nacht auf Mittwoch in seinem eigenen Haus in Seiersberg-Pirka südlich von Graz von vier Tätern gefesselt und beraubt worden. Die Männer mit ausländischem Akzent waren auf das Bargeld des Seniors aus und attackierten ihn auch mit Schlägen, ehe sie ihn fesselten. Letztlich flüchteten die Angreifer mit geringer Beute, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei.

