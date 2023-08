Beschädigter Frachter in Eemshaven eingetroffen

Amsterdam - Der durch ein Großfeuer schwer beschädigte Autofrachter "Fremantle Highway" ist am Donnerstagmittag sicher im niederländischen Eemshaven eingefahren. Das Schiff wurde von zwei Schleppern gezogen und von weiteren Booten und einem Flugzeug der Küstenwache begleitet, wie ein Reporter an Ort und Stelle berichtete. Gut eine Woche nach Ausbruch des Feuers war das etwa 200 Meter lange Schiff über Stunden zu dem Nordsee-Hafen an der Emsmündung geschleppt worden.

Richter wollen mehr Planstellen

Wien - Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, erwartet sich bei den anstehenden Budgetverhandlungen ein Plus an Planstellen sowohl bei Richterinnen und Richtern wie auch beim Nachwuchs. "Wir haben nach wie vor große personelle Probleme", so Matejka zur APA. Engpässe gebe es auch beim nicht-richterlichen Personal - hier hofft sie angesichts der Arbeitsmarktlage auch auf organisatorische Maßnahmen.

WWF sieht Bundesländer beim Bodenschutz säumig

Wien - Großen Handlungsbedarf für die Politik sieht die Umweltschutzorganisation WWF in den Bundesländern beim Thema Bodenverbrauch. Demnach seien alle neun Bundesländer von einer nachhaltigen Bodennutzung weit entfernt, wie der WWF am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. In vier von neun Ländern sei der Bodenverbrauch 2022 laut neuer Analyse im Vergleich zum Jahr zuvor sogar deutlich angestiegen.

Ukraine meldet Abwehr von 15 Drohnen über Kiew

Kiew (Kyjiw)/Washington - Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht rund 15 Drohnen abgewehrt, die sich auf Kiew zubewegten. Die ukrainischen Streitkräfte "haben fast 15 Luftziele entdeckt und zerstört", erklärte Militärverwaltungschef Serhij Popko am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Er fügte hinzu, es habe sich um Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion gehandelt. Es sei der 820. Luftalarm in Kiew seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 gewesen.

Umweltministerium sieht Rechtsbrüche bei Wolfsverordnungen

Wien/Linz - Das Umweltministerium hat seine Kritik an Wolfsabschüssen bekräftigt und in Stellungnahmen zu Verordnungen mehrerer Bundesländern detailliert dargelegt. Unter anderem bemängelt das Ressort die "fehlende Einzelfallprüfung" sowie die "fehlende Zweck-Mittel-Relation" nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) der EU. Ob ein Abschuss für die Zielerreichung tauglich ist, werde in den Verordnungen nicht begründet, heißt es in einem Ministeriumsschreiben, das der APA vorliegt.

Italienische Urlaubsorte schränken Besucherzahlen ein

Rom - Im Kampf gegen Massentourismus ergreifen immer mehr italienische Urlaubsorte Maßnahmen zur Einschränkung der Touristenströme. Die prunkvolle Villa del Balbianello am Comer See, in der Szenen von 007-Filmen oder Star Wars gedreht wurden, limitiert die Besucherzahl auf maximal 1.200 Touristen pro Tag ein, die Einlass in die Residenz bekommen können. Damit soll ihre Zahl um 10.000 pro Monat reduziert werden.

Neues Schulunterrichtsgesetz soll besser vor Gewalt schützen

Wien - Das Bildungsministerium hat am Donnerstag eine Novelle des Schulunterrichtsgesetzes in Begutachtung geschickt. Ziel sei es, den Schutz der Schülerinnen und Schüler vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt zu verbessern. Die Maßnahmen umfassen einen Verhaltenskodex "für alle am Schulleben beteiligten Personen", eine Risikoanalyse und ein Kinderschutzteam für jede Schule sowie Regelungen zur Vorgangsweise bei möglichen Gefährdungen bis hin zu Betretungsverboten.

Dornauer liebt offenbar italienische Rechtspolitikerin

Innsbruck/Rom - Parteiübergreifende Liebe über den Brenner: Tirols SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer befindet sich offenbar in einer Beziehung mit einer Politikerin, die nicht so ganz seinem politischen Spektrum angehört. Alessia Ambrosi, eine Parlamentsabgeordnete aus dem Trentino der Rechtspartei Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, machte nunmehr in einem Interview mit dem "Corriere del Trentino" ihre Liaison mit Tirols oberstem Roten öffentlich.

Wiener Börse im Verlauf knapp behauptet

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag wenig verändert präsentiert. Der ATX gab um magere 0,03 Prozent auf 3.181 Punkte ab, nachdem er im Frühhandel noch deutlich verloren hatte. Dennoch steht der heimische Leitindex damit vor seinem 3. Verlusttag in Folge. Der als schwacher Börsenmonat gefürchtete August wird seinem Ruf bisher gerecht. Die schwergewichteten Banken zeigten sich im Verlauf ohne klarem Trend. Raiffeisen Bank International fielen um ein Prozent.

