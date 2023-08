Beschädigter Frachter in Eemshaven eingetroffen

Amsterdam - Der durch ein Großfeuer schwer beschädigte Autofrachter "Fremantle Highway" ist am Donnerstagmittag sicher im niederländischen Eemshaven eingefahren. Das Schiff wurde von zwei Schleppern gezogen und von weiteren Booten und einem Flugzeug der Küstenwache begleitet, wie ein Reporter an Ort und Stelle berichtete. Gut eine Woche nach Ausbruch des Feuers war das etwa 200 Meter lange Schiff über Stunden zu dem Nordsee-Hafen an der Emsmündung geschleppt worden.

Trump nach historischer Anklage vor Gericht erwartet

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss nach einer Anklage wegen Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 vor Gericht erscheinen. Bei einem Termin, der voraussichtlich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) an einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington stattfinden soll, wird unter anderem die Verlesung der Anklage erwartet. US-Medien gingen davon aus, das Trump persönlich aus New Jersey anreisen wird.

Laut WKStA 400 Millionen Euro Schaden über "Juicy Fields"

Graz/Klagenfurt/Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat am Donnerstag drei Fälle von mutmaßlichem schweren Anlagebetrug mit einem Gesamtschaden von fast einer halben Milliarde Euro weltweit öffentlich gemacht. Über das sogenannte Cannabis-Crowdgrowing-Projekt "Juicy Fields" in der Steiermark sollen Anleger rund 400 Millionen Euro verloren haben. Wegen zwei weiteren Verdachtsfällen auf Anlagebetrug, "My First Plant" und "EXW-Wallet", wird in Kärnten ermittelt.

Umweltministerium sieht Rechtsbrüche bei Wolfsverordnungen

Wien/Linz - Das Umweltministerium hat seine Kritik an Wolfsabschüssen bekräftigt und in Stellungnahmen zu Verordnungen mehrerer Bundesländern detailliert dargelegt. Unter anderem bemängelt das Ressort die "fehlende Einzelfallprüfung" sowie die "fehlende Zweck-Mittel-Relation" nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) der EU. Ob ein Abschuss für die Zielerreichung tauglich ist, werde in den Verordnungen nicht begründet, heißt es in einem Ministeriumsschreiben, das der APA vorliegt.

Wirecard-Prozess: Verteidiger fordert Freilassung Brauns

München - Im Münchner Wirecard-Prozess fordern die Verteidiger des gebürtigen Österreichers und Ex-Vorstandschefs Markus Braun die Freilassung des seit drei Jahren in Untersuchungshaft sitzenden Managers. Rechtsanwalt Alfred Dierlamm beantragte am Donnerstag vor dem Landgericht München I neben der Aussetzung des Haftbefehls erneut die Aussetzung des gesamten Prozesses und warf der Justiz schwere Fehler vor.

Neues Schulunterrichtsgesetz soll besser vor Gewalt schützen

Wien - Das Bildungsministerium hat am Donnerstag eine Novelle des Schulunterrichtsgesetzes in Begutachtung geschickt. Ziel sei es, den Schutz der Schülerinnen und Schüler vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt zu verbessern. Die Maßnahmen umfassen einen Verhaltenskodex "für alle am Schulleben beteiligten Personen", eine Risikoanalyse und ein Kinderschutzteam für jede Schule sowie Regelungen zur Vorgangsweise bei möglichen Gefährdungen bis hin zu Betretungsverboten.

Ausschreitungen bei eritreischem Festival in Stockholm

Stockholm - Am Rand eines eritreischen Kulturfestivals in Stockholm ist es zu gewalttätigen Ausschreitungen mit mindestens vier Schwerverletzten gekommen. Schwedische Medien berichteten von etwa 1.000 Gegendemonstranten, die sich am Donnerstag im Norden der Stadt versammelt und Steine auf die Polizei geworfen hätten, die mit einem Großaufgebot vor Ort war. Aufnahmen zeigten mindestens einen Brand auf dem Festivalgelände sowie zerstörte Fahrzeuge und mit Stöcken bewaffnete Männer.

Wiener Börse mit Zuwächsen

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach einer Stimmungsverbesserung im Späthandel etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 3.193 Punkte, nachdem er kurz vor Sitzungsende das Vorzeichen gewechselt hat. Zuvor hatte er zwei klare Minustage in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf gab es hingegen überwiegend erneut negative Vorzeichen zu sehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red