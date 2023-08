Trump für Gerichtstermin in Washington eingetroffen

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist zur Verlesung einer neuen Anklage gegen ihn am zuständigen Gericht in Washington eingetroffen. Die Autokolonne des Republikaners erreichte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) das Gerichtsgebäude in der US-Hauptstadt. Trump war am Dienstag im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und der Attacke seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 angeklagt worden. Der 77-Jährige dürfte höchstwahrscheinlich auf "nicht schuldig" plädieren.

Urteil im Prozess gegen Kreml-Kritiker Nawalny erwartet

Moskau - In einem weiteren Prozess gegen den inhaftierten russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny will ein Gericht (heute) Freitag das Urteil verkünden. Dem Kreml-Kritiker wird vorgeworfen, eine "extremistische" Organisation gegründet und finanziert zu haben. Außerdem soll er zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen und "Nazi-Ideologie wiederbelebt" haben. Nawalny ließ im Vorfeld verbreiten, er rechne mit einer "stalinistischen" Strafe, die der "Einschüchterung" dienen solle.

Selenskyj lobt Ukraines Luftabwehr

Kiew (Kyjiw)/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensykj hat in seiner allabendlichen Ansprache an die schweren Kämpfe im Osten und Süden des Landes erinnert. "Die Besatzer versuchen mit aller Kraft, unsere Burschen aufzuhalten. Die Angriffe sind sehr brutal", schrieb Selenskyj auf seinem Telegram-Kanal am Donnerstagabend. Er lobte zudem das Militär im ukrainisch-rumänischen Grenzgebiet um die Hafenstadt Ismail für ihre Bekämpfung russischer Kamikaze-Drohnen.

Terrormiliz IS vermeldet Tod ihres Anführers

Beirut - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers vermeldet. Abu al-Husain al-Husaini al-Quraishi sei bei "direkten Kämpfen" mit der jihadistischen Gruppe Hajat Tahrir al-Sham in der syrischen Provinz Idlib getötet worden, sagte ein IS-Sprecher in einer Audiobotschaft, die im Online-Dienst Telegram verbreitet wurde. Zum Todeszeitpunkt machte der Sprecher keine Angaben.

Ausschreitungen bei eritreischem Festival in Stockholm

Stockholm - Am Rand eines eritreischen Kulturfestivals in Stockholm ist es zu gewalttätigen Ausschreitungen mit mindestens vier Schwerverletzten gekommen. Schwedische Medien berichteten von etwa 1.000 Gegendemonstranten, die sich am Donnerstag im Norden der Stadt versammelt und Steine auf die Polizei geworfen hätten, die mit einem Großaufgebot vor Ort war. Aufnahmen zeigten mindestens einen Brand auf dem Festivalgelände sowie zerstörte Fahrzeuge und mit Stöcken bewaffnete Männer.

Papst bei Weltjugendtag von Hunderttausenden gefeiert

Lissabon - Bei seinem ersten großen öffentlichen Auftritt beim Weltjugendtag in Lissabon ist Papst Franziskus von hunderttausenden jungen Menschen aus der ganzen Welt wie ein Rockstar gefeiert worden. Franziskus segnete am Donnerstag die Menge in einem Park in der portugiesischen Hauptstadt während einer langen Runde im Papamobil. Zuvor hatte das Oberhaupt der Katholiken bei einer Ansprache vor Studenten auf Lösungen für den Klimawandel und andere globale Probleme gedrungen.

KHBG-Betrug in Vbg. - Weitere Firmen könnten betroffen sein

Bregenz - Die in Vorarlberg am Mittwoch bekanntgewordenen Betrugsvorwürfe betreffen nicht nur die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG). Auch beim Unternehmen Hirschmann Automotive in Rankweil (Bez. Feldkirch) gab es eine Hausdurchsuchung, wie am Donnerstag bestätigt wurde. Unterdessen zeigte sich KHBG-Geschäftsführer Gerald Fleisch, der seinen Urlaub in Süditalien abgebrochen hatte, "zutiefst betroffen und bestürzt".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red