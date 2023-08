Keine Pensionserhöhung über Inflationsrate geplant

Wien - Die Regierung plant laut Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), sich beim Pensionsplus diesmal an den Wert der Statistik Austria - voraussichtlich 9,7 Prozent - zu halten. Im Gegensatz zu früheren Jahren will man also nichts drauflegen - es handle sich ohnehin schon um "Milliardenbeträge", sagte Nehammer im APA-Sommergespräch. "Keine Zeitnot" gebe es bei der EU-Spitzenkandidatur, er lässt aber Kritik an Othmar Karas anklingen. FPÖ-Chef Herbert Kickl sei ein "Verschwörungstheoretiker".

Nehammer will Bargeld in der Verfassung verankern

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will Bargeld als Zahlungsmittel in der Verfassung verankern. Man wolle der Bevölkerung "eine klare Versorgungssicherheit geben", meinte Nehammer im APA-Sommerinterview, "dass auf der einen Seite genug Möglichkeiten gegeben sind, Bargeld zu beziehen, auf der anderen Seite aber auch ausgeben zu können". Im September soll es dazu einen Runden Tisch mit der Bankenwirtschaft und der Nationalbank geben.

Wahlbetrug und Kapitol-Attacke - Trump: "Nicht schuldig"

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump sitzt im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und dem Angriff seiner Anhänger auf das Kapitol auf der Anklagebank. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber musste am Donnerstag (Ortszeit) zur formalen Vorstellung der Anklage vor einem Gericht in Washington erscheinen und plädierte dort auf "nicht schuldig". Kurz vor seiner Ankunft am Gericht wetterte der 77-Jährige einmal mehr gegen die Justiz .

Urteil im Prozess gegen Kreml-Kritiker Nawalny erwartet

Moskau - In einem weiteren Prozess gegen den inhaftierten russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny will ein Gericht (heute) Freitag das Urteil verkünden. Dem Kreml-Kritiker wird vorgeworfen, eine "extremistische" Organisation gegründet und finanziert zu haben. Außerdem soll er zu extremistischen Aktivitäten aufgerufen und "Nazi-Ideologie wiederbelebt" haben. Nawalny ließ im Vorfeld verbreiten, er rechne mit einer "stalinistischen" Strafe, die der "Einschüchterung" dienen solle.

Kanzler Kickl für Abwerzger "sehr realistisch"

Innsbruck/Wien - Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger hält einen "Bundeskanzler Herbert Kickl" nach der kommenden Nationalratswahl für "sehr realistisch". Er glaube an und rechne nach derzeitigem Stand mit rund 30 Prozent für die Freiheitlichen bei der Wahl. Es führe dann jedenfalls kein Weg an einer Kanzlerschaft Kickl vorbei, in der ÖVP werde es dahingehend trotz derzeitig gegenteiliger Aussagen "ein Umdenken" geben, erklärte Abwerzger im APA-Interview.

Nigrischer Präsident Bazoum appellierte an Weltgemeinschaft

Niamey/Abuja - Gut eine Woche nach dem Staatsstreich im Niger hat der festgesetzte Präsident des Landes, Mohamed Bazoum, einen dringenden Appell an die Weltgemeinschaft gerichtet, die "letzte Bastion des Respekts für Menschenrechte" im Sahel zu retten. Die Militärjunta beendete indes die Mandate nigrischer Botschafter in vier Ländern und erklärte, sofort auf jede "Aggression" durch westafrikanische Länder zu reagieren.

Terrormiliz IS vermeldet Tod ihres Anführers

Beirut - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers vermeldet. Abu al-Husain al-Husaini al-Quraishi sei bei "direkten Kämpfen" mit der jihadistischen Gruppe Hajat Tahrir al-Sham in der syrischen Provinz Idlib getötet worden, sagte ein IS-Sprecher in einer Audiobotschaft, die im Online-Dienst Telegram verbreitet wurde. Zum Todeszeitpunkt machte der Sprecher keine Angaben.

Selenskyj lobt Ukraines Luftabwehr

Kiew (Kyjiw)/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensykj hat in seiner allabendlichen Ansprache an die schweren Kämpfe im Osten und Süden des Landes erinnert. "Die Besatzer versuchen mit aller Kraft, unsere Burschen aufzuhalten. Die Angriffe sind sehr brutal", schrieb Selenskyj auf seinem Telegram-Kanal am Donnerstagabend. Er lobte zudem das Militär im ukrainisch-rumänischen Grenzgebiet um die Hafenstadt Ismail für ihre Bekämpfung russischer Kamikaze-Drohnen.

