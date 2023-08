Nehammer will Bargeld in der Verfassung verankern

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will Bargeld als Zahlungsmittel in der Verfassung verankern. Man wolle der Bevölkerung "eine klare Versorgungssicherheit geben", meinte Nehammer im APA-Sommerinterview, "dass auf der einen Seite genug Möglichkeiten gegeben sind, Bargeld zu beziehen, auf der anderen Seite aber auch ausgeben zu können". Im September soll es dazu einen Runden Tisch mit der Bankenwirtschaft und der Nationalbank geben.

Keine Pensionserhöhung über Inflationsrate geplant

Wien - Die Regierung plant laut Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), sich beim Pensionsplus diesmal an den Wert der Statistik Austria - voraussichtlich 9,7 Prozent - zu halten. Im Gegensatz zu früheren Jahren will man also nichts drauflegen - es handle sich ohnehin schon um "Milliardenbeträge", sagte Nehammer im APA-Sommergespräch. "Keine Zeitnot" gebe es bei der EU-Spitzenkandidatur, er lässt aber Kritik an Othmar Karas anklingen. FPÖ-Chef Herbert Kickl sei ein "Verschwörungstheoretiker".

Unwetter im Süden - Zivilschutzwarnung für Teile Kärntens

Völkermarkt/Deutschlandsberg/Eisenstadt - Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Überflutungen geführt. In der Steiermark waren die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark besonders betroffen. Besonders angespannt war die Lage in St. Paul und St. Georgen im Lavanttal und in Loibach bei Bleiburg, wo eine Zivilschutzwarnung gilt. Die Region bei Bad Eisenkappel sei komplett abgeschnitten, so der Bezirkshauptmann von Völkermarkt, Gert Klösch, auf Ö3.

Vertrauter rechnet mit weiterer Verurteilung Nawalnys

Moskau - Ein Vertrauter des inhaftierten russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny hat vor der Urteilsverkündung in einem weiteren Prozess gegen den Kreml-Kritiker wenig Hoffnung auf einen Freispruch. Es werde "wahrscheinlich 20 Jahre geben oder 18", sagte Leonid Wolkow am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Das genaue Strafmaß spiele "eigentlich keine Rolle", sagte Wolkow, der in Litauen im Exil lebt.

Kulturhauptstadt SKG 2024 startet im September das Ticketing

Bad Ischl/Gmunden - Im September beginnt der Ticketverkauf für die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl - Salzkammergut 2024 (SKG 2024). Erstmals hat Brüssel den Titel an eine ländliche Region vergeben. Die vier Programmlinien aus dem Bidbook - als Typisierung des Salzkammerguts - wurden teils aus aktuellem Anlass umbenannt. Zwei Drittel der im Bewerbungsbuch enthaltenen Projekte dürften realisiert werden, zudem gibt es "assoziierte Projekte", die unter dem Dach von Salzkammergut 2024 stattfinden.

Drohnenangriff auf russische Marinebasis bei Noworossijsk

Krasnodar - Die Ukraine hat einen russischen Marinestützpunkt nahe der Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer mit Seedrohnen angegriffen. Die Drohnen seien zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Es habe weder Opfer noch Schäden gegeben, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA den Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew. Der ukrainische Geheimdienst sprach indes davon, dass ein russisches Marineschiff beschädigt worden sei.

Steinhart als Beschuldigter in Equip4Ordi-Causa geführt

Wien - Der Präsident der Wiener Ärztekammer, Johannes Steinhart, wird nun in der Causa rund um mutmaßliche Malversationen in der Tochtergesellschaft Equip4Ordi als Beschuldigter geführt. Wie die Rechercheplattform "Dossier" unter Berufung auf die Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, online berichtete, gehe es um den Verdacht der Beteiligung an Untreue. Wegen der Komplexität des Verfahrens sei dieses einer Sondergruppe zugewiesen worden.

