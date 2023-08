Nehammer will Bargeld in der Verfassung verankern

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will Bargeld als Zahlungsmittel in der Verfassung verankern. Man wolle der Bevölkerung "eine klare Versorgungssicherheit geben", meinte Nehammer im APA-Sommerinterview, "dass auf der einen Seite genug Möglichkeiten gegeben sind, Bargeld zu beziehen, auf der anderen Seite aber auch ausgeben zu können". Im September soll es dazu einen Runden Tisch mit der Bankenwirtschaft und der Nationalbank geben.

Frau nach Messerangriff in Villach in Lebensgefahr

Villach - Eine 35-jährige Frau ist am Freitagvormittag in Villach vermutlich von ihrem Lebensgefährten mit einem Küchenmesser angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr 40-jähriger Lebensgefährte beging wenige Minuten nach der Tat am Bahnhof Villach-Warmbad Suizid, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Unwetter im Süden - Zivilschutzwarnung für Teile Kärntens

Völkermarkt/Deutschlandsberg/Eisenstadt - Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Überflutungen geführt. In der Steiermark waren die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark besonders betroffen. Angespannt war die Lage in Kärnten, in St. Paul im Lavanttal und Loibach, wo Zivilschutzalarm galt. In St. Georgen im Lavanttal und Bad Eisenkappel gab es eine Zivilschutzwarnung. Das blieb auch noch am Nachmittag aufrecht.

Kulturhauptstadt SKG 2024 startet im September das Ticketing

Bad Ischl/Gmunden - Im September beginnt der Ticketverkauf für die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl - Salzkammergut 2024 (SKG 2024). Erstmals hat Brüssel den Titel an eine ländliche Region vergeben. Die vier Programmlinien aus dem Bidbook - als Typisierung des Salzkammerguts - wurden teils aus aktuellem Anlass umbenannt. Zwei Drittel der im Bewerbungsbuch enthaltenen Projekte dürften realisiert werden, zudem gibt es "assoziierte Projekte", die unter dem Dach von Salzkammergut 2024 stattfinden.

Drohnenangriff auf russische Marinebasis bei Noworossijsk

Krasnodar - Die Ukraine hat einen russischen Marinestützpunkt nahe der Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer mit Seedrohnen angegriffen. Die Drohnen seien zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Es habe weder Opfer noch Schäden gegeben, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA den Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew. Der ukrainische Geheimdienst sprach indes davon, dass ein russisches Marineschiff beschädigt worden sei.

Noch rund 200 Lehrerstellen unbesetzt

Wien - Insgesamt 200 Voll- oder Teilzeitstellen sind an Österreichs Schulen einen Monat vor dem Schulstart noch unbesetzt. Das sind deutlich weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Die offenen Stellen konzentrieren sich auf Oberösterreich, Wien, Salzburg und Vorarlberg. Insgesamt wurden heuer 6.846 Posten an den Schulen ausgeschrieben (ca. 5.000 Vollzeitäquivalente bzw. 105.000 Stunden).

Sechs weiße US-Polizisten geben Folterung von Schwarzen zu

Jackson (Mississippi) - Im US-Bundesstaat Mississippi haben sechs weiße Polizisten zwei unschuldige Schwarze bei einem zweistündigen Angriff mit einem Sexspielzeug, Tasern und einem Schwert gefoltert. Einem der Männer sei in Mund und Hals geschossen worden, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag mit. Die Beamten ließen ihn demnach in einer Blutlache liegen, während sie sich absprachen, wie sie ihre Tat vertuschen könnten. Die Polizisten gaben die Taten zu. Sie sind nicht mehr im Dienst.

Sechs Tote und rund 30 Vermisste bei Erdrutsch in Georgien

Tiflis - Bei einem Erdrutsch in Georgien sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Etwa 30 Menschen wurden nach dem Unglück in der Bergregion Ratscha im Nordwesten des Kaukasuslandes noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Die Erdmassen waren am Donnerstag nach tagelangen heftigen Regenfällen ins Rutschen geraten. Nachdem am Donnerstag zunächst zwei Todesopfer gefunden worden waren, wurden am Freitag vier weitere Leichen entdeckt, teilte das Innenministerium mit.

