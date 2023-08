Unwetter im Süden: Zivilschutzwarnung in Kärnten, Steiermark

Völkermarkt/Deutschlandsberg/Eisenstadt - Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Hochwasser geführt. In der Steiermark wurde für die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark Zivilschutzwarnung gegeben, in fünf Kommunen Katastrophenalarm. Angespannt war die Lage in Kärnten, in St. Paul im Lavanttal und Loibach, wo Zivilschutzalarm galt. In St. Georgen im Lavanttal, Bad Eisenkappel und Eberndorf gab es Zivilschutzwarnungen.

Kreml-Kritiker Nawalny zu weiteren 19 Jahren Haft verurteilt

Moskau - Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben von Unterstützerinnen und Unterstützern zu einer weiteren langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Gericht hat demnach am Freitag wegen verschiedener Vorwürfe eine Strafe von weiteren 19 Jahren Haft verhängt. Der Kritiker von Präsident Wladimir Putin sitzt bereits Strafen von insgesamt elfeinhalb Jahren in einer Strafkolonie ab.

Oberflächentemperatur der Weltmeere auf neuem Höchststand

Paris - Die Oberflächentemperatur der Weltmeere hat einen neuen Höchststand erreicht. Mit 20,96 Grad Celsius am vergangenen Sonntag sei der bisherige Höchststand von 2016 übertroffen worden, teilte das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Freitag mit. Die Werte betreffen die gesamten Weltmeere mit Ausnahme der Polarregionen.

Frau nach Messerangriff in Villach außer Lebensgefahr

Villach - Eine 35-jährige Frau ist am Freitagvormittag in Villach vermutlich von ihrem Lebensgefährten mit einem Küchenmesser angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und war am Nachmittag außer Lebensgefahr, teilte eine Kabeg-Sprecherin auf APA-Anfrage mit. Der 40-jährige Lebensgefährte beging wenige Minuten nach der Tat am Bahnhof Villach-Warmbad Suizid, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Mann aus NÖ nach Anlagebetrug "Juicy Fields" im Verdacht

Wien/St. Pölten - Ermittler des Bundeskriminalamtes (BK) haben am Freitag weitere Details zum Anlagebetrug "Juicy Fields" bekannt gegeben. Im Juli wurde ein Mann aus Niederösterreich festgenommen, der den Hauptvertrieb des Cannabis-Crowdfunding-Projekts im deutschsprachigen Raum inne gehabt haben soll. Die Tätergruppe hatte eine professionelle Werbekampagne bestritten, um möglichst viele Opfer zu lukrieren. Diese wurden auf Messen geworben und regelmäßig per Newsletter bei der Stange gehalten.

Elf Tote und rund 30 Vermisste bei Erdrutsch in Georgien

Tiflis - Infolge eines Erdrutsches sind in einem Ferienort in Georgien im Kaukasusgebirge offiziellen Angaben zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Regierungschef Irakli Garibaschwili reiste am Freitag in das Unglücksgebiet in den Ort Schowi im Norden der Südkaukasusrepublik unweit der Grenze zu Russland und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Einsatzkräfte suchten weiter nach mehr als 30 Vermissten, sagte er Medien zufolge.

Niger: Junta beendet Militärzusammenarbeit mit Frankreich

Niamey - Die neue Junta im westafrikanischen Niger hat die militärische Zusammenarbeit mit der einstigen Kolonialmacht Frankreich aufgekündigt. Das erklärte ein Sprecher der Militärregierung am Donnerstagabend im staatlichen Fernsehen. Frankreich hat dort noch immer mehr als 1.000 Soldaten stationiert, unter anderem zur Bekämpfung islamistischer Terrormilizen in der Sahelzone. Unklar blieb zunächst, was die Ankündigung für die französische Präsenz bedeuten würde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red