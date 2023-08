Unwetter im Süden: Zivilschutzwarnung in Kärnten, Steiermark

Völkermarkt/Deutschlandsberg/Eisenstadt - Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Hochwasser geführt. In der Steiermark wurde für die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark Zivilschutzwarnung gegeben, in fünf Kommunen Katastrophenalarm. Angespannt war die Lage in Kärnten, in St. Paul im Lavanttal und Loibach, wo Zivilschutzalarm galt. In St. Georgen im Lavanttal, Bad Eisenkappel und Eberndorf gab es Zivilschutzwarnungen.

Kreml-Kritiker Nawalny zu 19 Jahren Haft verurteilt

Moskau - Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben von Unterstützerinnen und Unterstützern zu einer weiteren langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Gericht hat demnach am Freitag wegen verschiedener Vorwürfe weitere Haftstrafen verhängt, wodurch Nawalny nun insgesamt 19 Jahre im Gefängnis bleiben muss. Der Kritiker von Präsident Wladimir Putin sitzt bereits frühere Haftstrafen in einer Strafkolonie ab.

Erdogan will mit Putin Getreideabkommen wiederbeleben

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will im Zuge seiner Bemühungen um eine Wiederbelebung des Getreideabkommens mit der Ukraine den russischen Staatschef Wladimir Putin noch diesen Monat treffen. "Ich denke, dass dieser Besuch im August stattfinden wird", sagte Erdogan am Freitag in Istanbul. Es gebe zwar noch keinen genauen Termin, aber sein Außenminister und der Geheimdienstchef führten Gespräche darüber mit Moskau.

Oberflächentemperatur der Weltmeere auf neuem Höchststand

Paris - Die Oberflächentemperatur der Weltmeere hat einen neuen Höchststand erreicht. Mit 20,96 Grad Celsius am vergangenen Sonntag sei der bisherige Höchststand von 2016 übertroffen worden, teilte das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Freitag mit. Die Werte betreffen die gesamten Weltmeere mit Ausnahme der Polarregionen.

Flughafen Klagenfurt: Investitionsrückstau und Millionenloch

Klagenfurt - Der Flughafen Klagenfurt hat - neben niedrigen Passagierzahlen - auch mit einem massiven Investitionsrückstau und einem millionenschweren Fehlbetrag zu kämpfen. Nach der Rückübernahme durch die öffentliche Hand präsentierten die Verantwortlichen am Freitag das Ergebnis eines Kassasturzes: Demnach wird der Fehlbetrag in der operativen Finanzplanung mit 6,6 Mio. Euro beziffert, in den kommenden fünf Jahren werden rund 15 Mio. Euro für Investitionen benötigt.

Demonstration zum Jahrestag der Explosion im Beiruter Hafen

Beirut - Am dritten Jahrestag der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut haben am späten Freitagnachmittag hunderte Menschen am Unglücksort demonstriert. Die Demonstrierenden marschierten von der nahe gelegenen Feuerwehrstelle in Richtung Hafen. Dort hielten Aktivisten und Hinterbliebene Reden. Sie forderten eine vollständige Aufklärung der Ursachen.

Kickl scheiterte vor OGH mit Klage gegen PR-Berater Rosam

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl ist nun auch vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) und damit der höchsten Instanz mit seiner Klage gegen PR-Berater Wolfgang Rosam gescheitert. Dieser hatte in den Raum gestellt, Kickl habe sich heimlich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der FPÖ-Chef verlor zuvor bereits vor dem Handelsgericht und dem Oberlandesgericht Wien.

Niger: Junta beendet Militärzusammenarbeit mit Frankreich

Niamey - Die neue Junta im westafrikanischen Niger hat die militärische Zusammenarbeit mit der einstigen Kolonialmacht Frankreich aufgekündigt. Das erklärte ein Sprecher der Militärregierung am Donnerstagabend im staatlichen Fernsehen. Frankreich hat dort noch immer mehr als 1.000 Soldaten stationiert, unter anderem zur Bekämpfung islamistischer Terrormilizen in der Sahelzone. Unklar blieb zunächst, was die Ankündigung für die französische Präsenz bedeuten würde.

