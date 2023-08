Unwetter im Süden: Mehr als 70 Häuser in Kärnten evakuiert

Völkermarkt/Deutschlandsberg/Eisenstadt - Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben im Süden Österreichs zu Murenabgängen und Hochwasser geführt. In der Steiermark wurde für die Bezirke Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark Zivilschutzwarnung gegeben, in fünf Kommunen Katastrophenalarm. Angespannt war die Lage in Unterkärnten, in St. Paul im Lavanttal wurden am Abend 70 Häuser evakuiert, Zivilschutzalarm gab es auch in Viktring.

Kreml-Kritiker Nawalny zu 19 Jahren Haft verurteilt

Moskau - Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben von Unterstützerinnen und Unterstützern zu einer weiteren langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Gericht hat demnach am Freitag wegen verschiedener Vorwürfe weitere Haftstrafen verhängt, wodurch Nawalny nun insgesamt 19 Jahre im Gefängnis bleiben muss. Der Kritiker von Präsident Wladimir Putin sitzt bereits frühere Haftstrafen in einer Strafkolonie ab.

Papst Franziskus besucht Wallfahrtsort F�tima in Portugal

Lissabon - Papst Franziskus besucht am Samstag während seiner Portugal-Reise das Heiligtum F�tima nördlich von Lissabon. Dort wird das Oberhaupt der katholischen Kirche mit kranken Jugendlichen zusammenkommen und voraussichtlich für den Frieden beten. In F�tima soll im Laufe des Jahres 1917 die Gottesmutter Maria drei Hirtenkindern mehrfach erschienen sein. F�tima gehört zu den meistbesuchten katholischen Wallfahrtsorten der Welt.

Internationale Ukraine-Friedenskonferenz in Saudi-Arabien

Jeddah - In Saudi-Arabien beginnt am Samstag eine zweitägige Ukraine-Friedenskonferenz. Das Königreich hat dafür unter anderem die Ukraine, die USA, die EU, Großbritannien, Deutschland, China sowie Entwicklungs- und Schwellenländer nach Jeddah eingeladen. Russland dagegen ist nicht dabei.

Erdogan will mit Putin Getreideabkommen wiederbeleben

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will im Zuge seiner Bemühungen um eine Wiederbelebung des Getreideabkommens mit der Ukraine den russischen Staatschef Wladimir Putin noch diesen Monat treffen. "Ich denke, dass dieser Besuch im August stattfinden wird", sagte Erdogan am Freitag in Istanbul. Es gebe zwar noch keinen genauen Termin, aber sein Außenminister und der Geheimdienstchef führten Gespräche darüber mit Moskau.

Westafrikanische Staaten bereit zu Militäreinsatz in Niger

Niamey/Abuja - Westafrikanische Staaten wollen die Demokratie in Niger notfalls mit Militärgewalt wiederherstellen, sollte der gestürzte Präsident Mohamed Bazoum nicht wieder eingesetzt werden. Die Verteidigungsminister der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS hätten einen Plan für eine mögliche Militärintervention in Niger erstellt, falls die Putschisten nicht zurückträten, sagte ECOWAS-Kommissar Abdel-Fatau Musah am Freitag nach einem Treffen in Abuja.

Demonstration zum Jahrestag der Explosion im Beiruter Hafen

Beirut - Am dritten Jahrestag der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut haben am späten Freitagnachmittag hunderte Menschen am Unglücksort demonstriert. Die Demonstrierenden marschierten von der nahe gelegenen Feuerwehrstelle in Richtung Hafen. Dort hielten Aktivisten und Hinterbliebene Reden. Sie forderten eine vollständige Aufklärung der Ursachen.

Kickl scheiterte vor OGH mit Klage gegen PR-Berater Rosam

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl ist nun auch vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) und damit der höchsten Instanz mit seiner Klage gegen PR-Berater Wolfgang Rosam gescheitert. Dieser hatte in den Raum gestellt, Kickl habe sich heimlich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der FPÖ-Chef verlor zuvor bereits vor dem Handelsgericht und dem Oberlandesgericht Wien.

