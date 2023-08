Hochwasserwelle und Verkehrschaos im Süden befürchtet

Klagenfurt/Graz - In den Überschwemmungsgebieten Südösterreichs ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Besonders gefährdet war St. Paul im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg), wo die Behörden am Samstag eine weitere Hochwasserwelle erwarteten. Vorsorglich waren dort 70 Haushalte evakuiert worden. Im steirischen Leibnitz musste ein Seniorenheim evakuiert werden. Für Samstag wurde zudem Chaos im Urlaubsverkehr befürchtet, weil die wichtigste Autobahn durch Slowenien an die Adria unterbrochen ist.

Medien: Explosionen bei Krim-Brücke - Tanker beschädigt

Kertsch - Nach Angaben russischer und ukrainischer Medien hat es in der Nacht auf Samstag mehrere Explosionen nahe der Krim-Brücke gegeben. Ukrainische Medien berichteten von drei Explosionen bei der Brücke zwischen der von Moskau besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim und dem russischen Festland. Die Brücke soll komplett abgedunkelt und für Autoverkehr gesperrt sein. Die Nachrichtenagentur Tass meldete, dass ein russischer Tanker bei einem Angriff in der Meerenge beschädigt wurde.

Internationale Ukraine-Friedenskonferenz in Saudi-Arabien

Jeddah - In Saudi-Arabien beginnt am Samstag eine zweitägige Ukraine-Friedenskonferenz. Das Königreich hat dafür unter anderem die Ukraine, die USA, die EU, Großbritannien, Deutschland, China sowie Entwicklungs- und Schwellenländer nach Jeddah eingeladen. Russland dagegen ist nicht dabei.

Netrebko verklagt die New Yorker Metropolitan Opera

New York - Nach der Einstellung der Zusammenarbeit als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat die Opernsängern Anna Netrebko (51) die New Yorker Metropolitan Opera verklagt. Die russisch-österreichische Doppelstaatsbürgerin reichte übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge am Freitag (Ortszeit) in New York eine Klage ein, in der sie Schadenersatz in Höhe von mindestens 360.000 US-Dollar (328.887,27 Euro) verlangt.

Papst Franziskus besucht Wallfahrtsort F�tima in Portugal

Lissabon - Papst Franziskus besucht am Samstag während seiner Portugal-Reise das Heiligtum F�tima nördlich von Lissabon. Dort wird das Oberhaupt der katholischen Kirche mit kranken Jugendlichen zusammenkommen und voraussichtlich für den Frieden beten. In F�tima soll im Laufe des Jahres 1917 die Gottesmutter Maria drei Hirtenkindern mehrfach erschienen sein. F�tima gehört zu den meistbesuchten katholischen Wallfahrtsorten der Welt.

NASA konnte Kontakt zu "Voyager 2" wieder herstellen

Washington - Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat den Kontakt zur Raumsonde "Voyager 2" wiederherstellen können. Nach rund zwei Wochen ohne Kontakt laufe die komplette Kommunikation wieder - dank "einigem schnellem Denken und viel Kooperation", teilte die NASA am Freitag (Ortszeit) mit. Die Raumsonde funktioniere normal und sei nach wie vor auf ihrer vorhergesagten Route.

