Hochwasser und Verkehrsbehinderungen im Süden Österreichs

Klagenfurt/Graz - In den Überschwemmungsgebieten Südösterreichs könnte sich die Lage wegen des nachlassenden Regens stabilisieren. In der Nacht von Freitag auf Samstag mussten dennoch Evakuierungen in St. Paul im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) von rund 70 Haushalten vorgenommen werden. Im südsteirischen Leibnitz wurden die Bewohner eines Seniorenheim in Sicherheit gebracht. Wegen der gesperrten A1 in Slowenien könnten sich umfangreiche Staus im Urlaubsverkehr durch Österreich anbahnen.

57 Prozent für leichtere Tempo-30-Einführung in Gemeinden

Wien - 57 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sprechen sich für eine leichtere Einführung von Tempo 30 aus. Das zeigt eine am Samstag veröffentlichte Unique-Research-Umfrage für die Zeitschrift "profil". Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte der ÖVP zuletzt einen Gesetzesvorschlag übermittelt. Demnach soll der Gemeinderat in "besonders sensiblen Zonen", also etwa in der Nähe von Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen, künftig selbst Tempo 30 festlegen können.

Soldaten sollen als Quereinsteiger Lehrer werden

Wien - Zur Bekämpfung des Lehrermangels wollen Bildungs- und Verteidigungsministerium nun auch Soldatinnen und Soldaten als Quereinsteiger für den Lehrberuf gewinnen. Angeworben werden sollen gezielt Milizsoldatinnen und -soldaten, Militärmusiker und Heeressportler, wie Bildungsminister Martin Polaschek und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) ankündigten. Parallel dazu bekommt das Thema Landesverteidigung ab Herbst einen größeren Stellenwert im Unterricht.

Medien: Explosionen bei Krim-Brücke - Tanker beschädigt

Kertsch - Nach Angaben russischer und ukrainischer Medien hat es in der Nacht auf Samstag mehrere Explosionen nahe der Krim-Brücke gegeben. Ukrainische Medien berichteten von drei Explosionen bei der Brücke zwischen der von Moskau besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim und dem russischen Festland. Die Brücke soll komplett abgedunkelt und für Autoverkehr gesperrt sein. Die Nachrichtenagentur Tass meldete, dass ein russischer Tanker bei einem Angriff in der Meerenge beschädigt wurde.

Internationale Ukraine-Friedenskonferenz in Saudi-Arabien

Jeddah - In Saudi-Arabien beginnt am Samstag eine zweitägige Ukraine-Friedenskonferenz. Das Königreich hat dafür unter anderem die Ukraine, die USA, die EU, Großbritannien, Deutschland, China sowie Entwicklungs- und Schwellenländer nach Jeddah eingeladen. Russland dagegen ist nicht dabei.

Netrebko verklagt die New Yorker Metropolitan Opera

New York - Nach der Einstellung der Zusammenarbeit als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat die Opernsängern Anna Netrebko (51) die New Yorker Metropolitan Opera verklagt. Die russisch-österreichische Doppelstaatsbürgerin reichte übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge am Freitag (Ortszeit) in New York eine Klage ein, in der sie Schadenersatz in Höhe von mindestens 360.000 US-Dollar (328.887,27 Euro) verlangt.

Papst Franziskus besucht Wallfahrtsort F�tima in Portugal

Lissabon - Papst Franziskus besucht am Samstag während seiner Portugal-Reise das Heiligtum F�tima nördlich von Lissabon. Dort wird das Oberhaupt der katholischen Kirche mit kranken Jugendlichen zusammenkommen und voraussichtlich für den Frieden beten. In F�tima soll im Laufe des Jahres 1917 die Gottesmutter Maria drei Hirtenkindern mehrfach erschienen sein. F�tima gehört zu den meistbesuchten katholischen Wallfahrtsorten der Welt.

Autolenker starb in Kärnten bei Sturz in Bachbett

Reichenfels - Ein 18-jähriger Autolenker ist am Freitagabend bei einem Unfall in Reichenfels (Bezirk Wolfsberg) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mitteilte, kam der Einheimische gegen 22.20 Uhr auf einer Gemeindestraße von der Fahrbahn ab und stürzte etwa drei Meter über eine Böschung in ein Bachbett. Das Auto habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegend im Wasser zum Stillstand gekommen. Der Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben.

