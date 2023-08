Hochwasser und Verkehrsbehinderungen im Süden Österreichs

Klagenfurt/Graz - In den Überschwemmungsgebieten Südösterreichs stabilisierte sich die Lage aufgrund des nachlassenden Regens. In der Nacht auf Samstag mussten dennoch Evakuierungen u.a. in St. Paul im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) bzw. im südsteirischen Leibnitz vorgenommen werden. In der Steiermark und Kärnten standen am Samstag je rund 2.500 Feuerwehrleute im Einsatz, gesamt rund 5.000 Kräfte. Die beiden Landesregierungen bzw. die Bundesregierung sicherten rasche Hilfe zu.

Lage in Sloweniens Flutgebieten weiterhin kritisch

Ljubljana - In Slowenien ist die Lage in den überschwemmten Gebieten im Norden des Landes am Samstag zunächst kritisch geblieben. Starke Regenfälle setzten sich in der Nacht fort, zahlreiche Orte bleiben laut Medienberichten vorerst abgeschnitten. Die Flutwelle erreichte auch den Süden des Landes. Die Autobahn A1 blieb zwischen Ljubljana und Celje nach wie vor gesperrt.

Verletzte bei Unfall von österreichischem Bus bei Hannover

Braunschweig/Wien/Linz - Bei einem Reisebus-Unfall auf der deutschen Autobahn 2 bei Peine östlich von Hannover sind 18 Menschen verletzt worden. Der aus Österreich kommende Bus war laut Polizei auf dem Weg nach Norwegen gewesen. Bei allen Passagieren und dem Chauffeur handle es sich um österreichische Staatsbürger bzw. Staatsbürgerinnen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Wien auf APA-Anfrage. Ihre Reise angetreten hatten sie in Linz.

Zentrasport-Insolvenz bisher größte Pleite in Oberösterreich

Ohlsdorf - Die Sport 2000-Genossenschaft Zentrasport mit Sitz im oberösterreichischen Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) hat wie zuletzt angekündigt ein gerichtliches Insolvenzverfahren beantragt. Die Passiva betragen 63,9 Mio. Euro, das Unternehmen strebt aber eine Sanierung in Eigenverwaltungund bietet eine Quote von 60 Prozent binnen zwei Jahren an. Das teilte der KSV1870 am Freitagabend in einer Aussendung mit. Von der Insolvenz sind demnach 131 Mitarbeiter sowie 450 Gläubiger betroffen.

Kiew: Drohnenangriffe auf russische Schiffe "rechtmäßig"

Kertsch - Der ukrainische Geheimdienstchef Wassyl Maljuk hat die jüngsten Drohnenangriffe gegen russische Schiffe und die Brücke zu der von Moskau annektierten Halbinsel Krim als "rechtmäßig" bezeichnet. Es handle sich um einen "absolut logischen und effektiven Schritt" gegen den Feind, teilte Maljuk am Samstag im Telegram-Kanal des Geheimdienstes SBU in Kiew mit. Zuvor war eine Seedrohne in einen russischen Tanker nahe der Krim eingeschlagen und hatte diesen schwer beschädigt.

57 Prozent für leichtere Tempo-30-Einführung in Gemeinden

Wien - 57 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sprechen sich für eine leichtere Einführung von Tempo 30 aus. Das zeigt eine am Samstag veröffentlichte Unique-Research-Umfrage für die Zeitschrift "profil". Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte der ÖVP zuletzt einen Gesetzesvorschlag übermittelt. Demnach soll der Gemeinderat in "besonders sensiblen Zonen", also etwa in der Nähe von Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen, künftig selbst Tempo 30 festlegen können.

Eine Person bei Wohnungsbrand in Oberösterreich getötet

Gallspach - Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Gallspach im Bezirk Grieskirchen ist in der Nacht auf Samstag eine Person ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei gegenüber der APA mit. Nach den Löscharbeiten sei die Leiche in der ausgebrannten Wohnung gefunden worden, Fremdverschulden werde ausgeschlossen. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Pakistanischer Oppositionsführer Khan verurteilt

Islamabad - Pakistans Oppositionsführer Imran Khan ist seiner Partei zufolge in einem Korruptionsprozess schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Islamabad verurteilte den Ex-Premier zu drei Jahren Gefängnis, wie ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte. Der 70 Jahre alte Ex-Kricketstar ist mit dem Urteil für die nächsten fünf Jahre von politischen Ämtern gesperrt. Unmittelbar nach seiner Verurteilung wurde Khan verhaftet.

